Disney+ auf Kroatisch: Streaming-Riese startet großes Sprachupdate

Disney+ spricht jetzt Kroatisch – und das ist erst der Anfang eines weltweiten Sprachoffensive des Streamingriesen.

Disney+ hat sein Sprachangebot deutlich erweitert und bietet ab sofort auch eine vollständig lokalisierte kroatische Benutzeroberfläche an – inklusive Untertitel und Synchronisation für zahlreiche Filme und Serien. Für das kroatische Publikum bedeutet das eine spürbare Verbesserung des Streaming-Erlebnisses: Wer bisher auf Fremdsprachenkenntnisse angewiesen war, um den Katalog in vollem Umfang nutzen zu können, kann künftig einfach auf Kroatisch umschalten.

Zu den Titeln, die nun mit kroatischen Untertiteln oder Synchronisation verfügbar sind, zählen unter anderem „Skakutavci“, „Zootropola 2″ und „Avatar: Vatra i pepeo“. Auch die Serien „The Bear“, „Star Wars: Andor“ und „Ubojstva u zgradi“ sind in der Landessprache abrufbar. Der Film „Vrag nosi Pradu 2″ soll ab dem 29. Juli auf der Plattform erscheinen.

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Globales Sprachupdate

Die Einführung des Kroatischen ist Teil eines umfangreicheren globalen Updates, mit dem Disney+ sein Sprachangebot erheblich ausgebaut hat. Im Zuge desselben Rollouts wurden 17 weitere Sprachen ergänzt, womit die Gesamtzahl der unterstützten Audiosprachen auf 58 angewachsen ist. Neu hinzugekommen sind unter anderem Arabisch, Hebräisch, Thailändisch, Indonesisch, Malaysisch und Hindi. Die Benutzeroberfläche steht nun in mehr als 30 Sprachen zur Verfügung, Untertitel werden in 42 Sprachen angeboten.

Technisch bemerkenswert ist dabei die Unterstützung von Rechts-nach-links-Schriftsystemen, die speziell für Sprachen wie Arabisch und Hebräisch implementiert wurde. Für Millionen von Nutzerinnen und Nutzern weltweit bedeutet das ein deutlich intuitiveres Bedien- und Leseerlebnis.

Kroatisch aktivieren

Die Umstellung auf Kroatisch ist in wenigen Schritten erledigt: In der App genügt ein Klick auf das Profilsymbol, dann auf „Profil bearbeiten“ – dort lässt sich unter den Spracheinstellungen Kroatisch auswählen. Bei der Wiedergabe erscheint anschließend automatisch die Option für kroatische Synchronisation oder Untertitel, sofern für den jeweiligen Titel verfügbar.

Gerade für jüngere Zuseherinnen und Zuseher, die Animationsfilme in ihrer Muttersprache erleben möchten, dürfte das ein willkommener Schritt sein.