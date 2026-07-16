Giftiger Rauch über Toronto: Veranstaltungen zum WM-Finale abgesagt

Gelber Himmel über Toronto, Rauchschwaden bis New York – Kanadas Waldbrände treffen Nordamerika kurz vor dem WM-Finale.

In Kanada hat die Waldbrandsaison Einzug gehalten – mit unmittelbaren Folgen für die Millionenmetropole Toronto. Ausgedehnte Brände im Nordwesten der Provinz Ontario trieben dichte Rauchwolken über die Stadt, der Himmel färbte sich gelb. Die kanadische Umweltbehörde bewertete die Luftqualität mit dem Höchstwert „zehn plus“ und stufte die Lage als „sehr hohes Risiko“ ein.

Das Schweizer Technologieunternehmen IQAir, das weltweit Luftqualitätsdaten erhebt, führte Toronto daraufhin an der Spitze seiner globalen Rangliste der am stärksten belasteten Städte – noch vor Kinshasa und Delhi. Die Stadtbevölkerung wurde dringend aufgefordert, Aufenthalte im Freien auf ein Minimum zu reduzieren, körperlich anstrengende Aktivitäten draußen zu unterlassen und tiefes Einatmen zu vermeiden. Als direkte Konsequenz der Luftbelastung sagte Toronto das FIFA-Fanfest sowie eine Public-Viewing-Veranstaltung zum WM-Spiel England gegen Argentinien ab.

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Warnung vor dem Finale

Betroffen ist auch New York – und das ausgerechnet wenige Tage vor dem WM-Finale im benachbarten New Jersey. Die dortigen Behörden sprachen ebenfalls eine Warnung aus und appellierten an die Bevölkerung, anstrengende Freizeitaktivitäten im Freien zu meiden. Im New Yorker Central Park ist ein Public Viewing geplant, zu dem Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

Beim Finale selbst werden 80.000 Fans im nicht überdachten Stadion in New Jersey erwartet. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, warnte, der Rauch der kanadischen Waldbrände führe im gesamten Bundesstaat zu gesundheitsschädlichen Luftwerten. Sie rief die Bevölkerung – insbesondere vulnerable Personengruppen – zu besonderer Vorsicht auf.

Die Brandherde selbst befinden sich in dünn besiedelten Regionen, Hunderte Kilometer von Toronto entfernt, und stellen keine unmittelbare Gefahr für städtische Gebiete dar. Nach Angaben der kanadischen Regierung waren am Mittwoch landesweit rund 835 Feuer aktiv, von denen 112 als außer Kontrolle eingestuft wurden. Die bislang verbrannte Fläche beläuft sich auf 1,9 Millionen Hektar.

In der Nähe von Armstrong in British Columbia geriet ein Güterzug in ein Flammenmeer und wurde eingeschlossen. Die Besatzung, die die bedrohliche Situation per Video dokumentierte, konnte gerettet werden.

Klimawandel als Ursache

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass derartige Ereignisse im Zuge des Klimawandels künftig häufiger auftreten werden. „Ich erwarte, dass das in den kommenden Jahrzehnten häufiger vorkommen wird, daher müssen sich Städte und Einwohner in Zukunft darauf einstellen“, sagte Greg Evans, Professor an der Universität Toronto. Die kanadische Regierung erklärte, die Waldbrandsaison habe in diesem Jahr langsamer begonnen als in den beiden bislang schlimmsten Jahren 2023 und 2025. Im Jahr 2023 verbrannten in Kanada nach Angaben der Behörden rund 15 Millionen Hektar Land durch Waldbrände und damit so viel Fläche wie noch in keiner zuvor registrierten Feuersaison. Für das Jahr 2025 gibt die kanadische Statistik zu den Waldbränden eine verbrannte Fläche von rund 8,78 Millionen Hektar an, womit die Saison flächenmäßig hinter 2023 als zweitschlimmste registrierte Waldbrandsaison in Kanada geführt wird.

Gleichzeitig warnte sie, dass die überdurchschnittlich hohen Temperaturen Waldbrände im gesamten Land wahrscheinlich machten. Die höchste Brandaktivität verzeichnen die Provinzen Manitoba, Saskatchewan und Ontario.