Selenskyj unter Druck – Tausende protestieren auf den Straßen

Tausende auf den Straßen, ein entlassener Minister und ein Armeechef im Kreuzfeuer – in der Ukraine spitzt sich die Lage zu.

Die Ukraine befindet sich seit mehr als vier Jahren im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Olexander Syrskyj steht dem ukrainischen Militär seit Februar 2024 als Oberbefehlshaber vor. Der 60-jährige Berufssoldat, der aus Russland stammt, erwarb sich seinen Ruf vor allem durch die Verteidigung Kiews sowie die erfolgreiche Gegenoffensive im Raum Charkiw im Jahr 2022.

„Natürlich höre ich, was die Leute sagen“, versicherte der Staatschef in einer Videoansprache. Dabei habe er auch „lange“ mit Fedorow und ebenso mit Armeechef Olexander Syrskyj gesprochen. „Entscheidungen bezüglich der Armee werden ausgearbeitet“, versprach Selenskyj, ohne Details zu nennen.

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Proteste gegen Syrskyj

Unterdessen gingen in Kiew und weiteren ukrainischen Städten zum dritten Mal in Folge mehrere Tausend Menschen auf die Straße – überwiegend Jüngere, die Fedorows Rückkehr in sein Amt verlangten. Beobachter schätzten die Zahl der Protestierenden in der Hauptstadt zeitweise auf etwa 2.000. Im Mittelpunkt der Proteste stand jedoch zunehmend eine andere Forderung: die Ablösung von Armeechef Syrskyj. Als Hintergrund für den von Selenskyj vollzogenen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums gilt ein persönlicher Konflikt zwischen Syrskyj und Fedorow. Fedorow hatte dem Armeechef öffentlich vorgeworfen, Initiativen des Verteidigungsministeriums zu blockieren.

Fedorows Nachfolge

Fedorows Nachfolge trat am Freitag kommissarisch der Geheimdienstler Jewhenij Chmara an. Chmara war zuvor als Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU tätig und leitete davor das SBU-Spezialoperationszentrums „Alfa“. Selenskyj muss dessen Kandidatur allerdings noch dem Parlament vorlegen und eine formelle Bestätigung durch die Abgeordneten einholen.

Fedorow hatte das Verteidigungsministerium seit Jänner geleitet. Zuvor stand der 35-Jährige an der Spitze des 2019 gegründeten Digitalisierungsministeriums.