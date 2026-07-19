Rasierklinge im Hundköder: Gefährlicher Fund nahe Kinderspielplatz

Rasierklinge, weißes Pulver, Kinderspielplatz – ein Fund in Althofen versetzt Hundebesitzer und Eltern in Alarmbereitschaft.

In Althofen (Kärnten) hat ein Hundebesitzer am Samstag gegen 13.15 Uhr bei der örtlichen Polizeiinspektion telefonisch Anzeige erstattet. Der Grund: In unmittelbarer Nähe eines Kinderspielplatzes stieß der Mann auf zwei Wurststücke, die mit Rasierklingen präpariert und zusätzlich mit einem bislang nicht identifizierten weißen Pulver versehen waren.

Ermittlungen laufen

Die aufgefundenen Köder wurden von der Polizei sichergestellt und dokumentiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist durch den Vorfall kein Schaden entstanden. Die Erhebungen dauern an.

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Personen, die im Bereich des Fundortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Herkunft der ausgelegten Köder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/2129 mit der Polizeiinspektion Althofen in Verbindung zu setzen.