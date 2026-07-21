Bankräuber schlug Angestellte nieder – Polizei sucht mit Fotos

5.000 Euro Belohnung, Fotos des Verdächtigen, ein brutaler Überfall – und der Täter ist noch immer auf freiem Fuß.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Polizei Lichtbilder des Tatverdächtigen sowie des verwendeten E-Scooters öffentlich zugänglich gemacht. Für sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Täters beitragen, wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Überfall in Korneuburg

Am 19. Mai betrat ein bislang unbekannter Mann um 14.10 Uhr die Raiffeisen-Filiale am Hauptplatz Korneuburg. Der Täter – ein 30 bis 45 Jahre alter Mann von etwa 175 Zentimetern Körpergröße, schlanker Statur und vermutlich südländischem Erscheinungsbild – ließ den Empfangsbereich links liegen und begab sich direkt in das Büro einer Mitarbeiterin. Dort schloss er die Tür hinter sich und forderte die Frau auf Hochdeutsch, ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent, zur Herausgabe des Bargeldes aus dem im Raum befindlichen Tresor auf. Das Geld verstaute er in einer mitgebrachten Sporttasche.

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Opfer verletzt

Bevor er flüchtete, schlug er mehrfach auf die Angestellte ein. Das Opfer musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter entkam mit einem E-Scooter. Der verwendete E-Scooter wurde im Zuge einer Suchaktion im Nahbereich gefunden und von der Polizei sichergestellt.

Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Hinweise an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-303333.