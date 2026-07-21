Messi bricht Schweigen nach Niederlage: „Der Schmerz ist unermesslich“

Ein WM-Finale, Tränen, Schweigen – und jetzt ein Post, der mehr offenlässt als er verrät.

Zum ersten Mal seit dem bitteren WM-Finale hat Lionel Messi die Stille gebrochen – und dabei seine Zukunft im argentinischen Nationaltrikot bewusst im Unermessen gelassen. „Der Schmerz ist unermesslich, und diese Wunde braucht Zeit zum Heilen“, schrieb der 39-Jährige einen Tag nach dem 0:1 gegen den neuen Weltmeister Spanien bei Instagram. Im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York hatte Messi das Spielfeld am Sonntag wortlos verlassen.

Beim XXL-Turnier auf amerikanischem Boden war er blass geblieben, hatte geweint – und vieles sprach dafür, dass es sein letzter Auftritt im Dress der Albiceleste gewesen sein könnte. Es war seine sechste WM.

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Messis offene Zukunft

„Es ist schwer, unseren Erfolg jetzt schon vollends zu würdigen, aber diese Mannschaft hat zwei WM-Finals in Serie erreicht“, hielt Messi in seinem Post fest. Zur Frage seiner persönlichen Zukunft schwieg er. Bis zur nächsten Weltmeisterschaft 2030 – die unter anderem ein Spiel in Buenos Aires vorsieht – vergehen vier Jahre. Messi wäre zu Turnierbeginn kurz vor seinem 43. Geburtstag.

Zum Text postete der Kapitän des entthronten Weltmeisters ein Foto von sich in nachdenklicher Pose, die Medaille um den Hals. „Vielen Dank von ganzem Herzen für jede Nachricht und jeden Gruß. Wieder einmal ist es uns gelungen, als Land zusammenzustehen und den immensen Stolz, Argentinier zu sein, zu teilen“, erklärte Messi.

Nach dem Abpfiff war auch das Verhalten einiger argentinischer Spieler in die Kritik geraten – allen voran das von Leandro Paredes, dessen Auftreten als rüde empfunden worden war. Messi selbst gratulierte seiner früheren Wahlheimat Spanien zum zweiten WM-Titel nach 2010. Die Iberer hatten sich durch einen Treffer von Ferran Torres in der 106. Minute in der Verlängerung für eine dominante Vorstellung belohnt und mit dem 1:0 den Pokal geholt.

Roccuzzos Liebesbotschaft

Kurz darauf meldete sich auch Antonela Roccuzzo zu Wort – Messis Ehefrau mit einer Botschaft, die kaum jemanden kalt ließ. „Du wirst immer der Beste sein“, schrieb sie bei Instagram. „Nicht nur wegen deines Talentes, sondern auch, weil du nie aufgehört hast, du selbst zu sein. Egal, was passiert, du gibst nie auf, du kämpfst immer bis zum Ende und gibst dein Bestes bis zur letzten Sekunde“, fügte sie hinzu.

Roccuzzo würdigte ihren Mann als das „beste Beispiel für unsere Kinder und eine Inspiration für Millionen von Menschen. Ich bewundere dich mehr, als Worte ausdrücken können, und ich bin unendlich stolz darauf, dieses Leben an deiner Seite zu gehen“, schrieb Antonela Roccuzzo und schloss ihren Post mit den Worten: „Ich liebe dich so sehr.“