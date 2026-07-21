Madrid steht Kopf: Eine Million Menschen, ein Pokal und Spieler, die eine ganze Nation in Ekstase versetzt haben.

Mehr als eine Million Menschen säumten die Straßen Madrids, als die frisch gebackenen spanischen Fußball-Weltmeister in offenen Bussen durch das Herz der Hauptstadt fuhren. Die Massen jubelten, schrien, weinten vor Freude – und mittendrin: Rodri, Lamine Yamal und ihre Teamkollegen, die den Pokal in die Höhe reckten, als gehörte er schon immer dorthin. Ferran Torres, der Mann, der im Finale gegen Argentinien in der 106. Minute der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielt hatte, brachte die Stimmung kurz vor dem Korso auf den Punkt: „Ich schwebe buchstäblich auf Wolke sieben.“

Madrids rotes Meer

Die Nationalspieler ließen es sich nicht nehmen, die Kulisse in vollen Zügen zu genießen. Sie tanzten auf den Busdächern, sangen mit den Fans und präsentierten den WM-Pokal bei jeder Gelegenheit. Am Cibeles-Platz hatten die Behörden rund 120.000 Menschen gezählt – ein Meer aus roten Trikots, das auf „La furia roja“ wartete.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

🇪🇸 | Huge crowds flood the streets of Madrid to welcome home the newly crowned World Champions Spain…😲👏🏻#FIFAWorldCup pic.twitter.com/X8DLeWMyqV — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 20, 2026

Schon seit dem frühen Abend hatten die Fans dort gefeiert, angeheizt von Live-Musik und einer Bühnenshow. Temperaturen jenseits der 30 Grad hielten niemanden davon ab. Der zweite WM-Titel nach 2010 war Grund genug, die Nacht durchzumachen.

Empfang beim König

Zuvor hatte die Mannschaft nach ihrer Rückkehr aus den USA am frühen Nachmittag zunächst einen Termin im Königspalast absolviert. König Felipe VI. empfing die Weltmeister gemeinsam mit Königin Letizia sowie den Töchtern Prinzessin Leonor und Infantin Sofía. Die Königsfamilie war beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, persönlich vor Ort gewesen und hatte an der Siegerehrung auf dem Rasen teilgenommen.

Thousands of fans gathered in the streets of Madrid, Spain on Monday to celebrate the national football team’s 2026 World Cup victory over Argentina, marking the country’s second World Cup win. pic.twitter.com/g6fcaIa6Mn — CBS News (@CBSNews) July 21, 2026

Danach stand noch ein Besuch bei Ministerpräsident Pedro Sánchez auf dem Programm. Der hatte seinen Jubel bereits zuvor in aller Deutlichkeit auf der Plattform X kundgetan: „WIR SIND WELTMEISTER!!“ Und weiter: „Unsere Nationalmannschaft ist einfach großartig! Danke, Team.“

Nach dem Feier-Marathon in der Hauptstadt wartet auf die Spieler ab Dienstag der wohlverdiente Sommerurlaub. Ibiza, Mallorca oder private Rückzugsorte in Übersee – die klassischen Ziele der spanischen Profis – stehen traditionell ganz oben auf der Liste.