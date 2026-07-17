Razzia, Verhör, WM-Finale: Brisante Vorgeschichte des slowenischen Schiedsrichters

Ein Slowene pfeift das WM-Finale – und sein Weg dorthin führte einst durch eine Polizeirazzia in Bosnien.

Slavko Vincic pfeift am Sonntag das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien. Die FIFA hat den Slowenen als Unparteiischen für das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 am 19. Juli 2026 um 15:00 Uhr Ortszeit im MetLife Stadium in East Rutherford (New Jersey) nominiert. Mit 46 Jahren schreibt Vincic damit Geschichte – kein Landsmann vor ihm hat je ein Finale der Fußball-Weltmeisterschaft geleitet.

Razzia in Bosnien

Dabei hätte die Karriere des Mannes aus Ljubljana vor sechs Jahren einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Im Mai 2020 geriet Vincic bei einer Polizeirazzia in Bosnien und Herzegowina in eine höchst unangenehme Lage. Nahe Bijeljina durchsuchten Ermittler ein Anwesen, auf dem sich der Schiedsrichter zu einem privaten Treffen eingefunden hatte. Die Aktion richtete sich gegen mutmaßlich organisierte Prostitution sowie den Handel mit Drogen und Waffen. Kokain, Schusswaffen und Bargeld wurden sichergestellt.

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Gegen Vincic selbst wurden jedoch keinerlei Vorwürfe erhoben. Die Polizei befragte ihn als Zeugen und entließ ihn anschließend. Aus Slowenien hieß es, ein Verfahren gegen ihn sei zu keinem Zeitpunkt eingeleitet worden.

Vincic erklärte im Nachgang, er habe sich wegen eines geschäftlichen Termins in der Region aufgehalten und danach eine Einladung zum Essen angenommen. Die meisten der anwesenden Personen seien ihm unbekannt gewesen – und erst durch das Eingreifen der Polizei habe er erfahren, in welchem Umfeld er sich an diesem Abend befunden hatte.

Karriere unbeschadet

Auf seine internationale Laufbahn hatte der Vorfall letztlich keinen messbaren Einfluss. Vincic leitete 2022 das Europa-League-Finale und 2024 das Endspiel der Champions League. Nun wartet mit dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien der größte Auftritt seiner Karriere.