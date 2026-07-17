WM-Finale: Slowene bricht in Tränen aus, als er von Schiri-Nominierung erfährt (VIDEO)

Ein Slowene, der Fußballgeschichte schreibt: Slavko Vincic pfeift das WM-Finale – und seine Ernennung hat eine bewegende Vorgeschichte.

Slavko Vincic wird das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien leiten – ein Spiel, das am Sonntag, dem 19. Juli 2026, um 21.00 Uhr im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York/New Jersey angepfiffen wird. Für den slowenischen Schiedsrichter ist diese Ernennung der absolute Karrierehöhepunkt: 2022 stand er bereits im Finale der Europa League auf dem Platz, zwei Jahre später folgte das Champions-League-Finale. Bei der laufenden Weltmeisterschaft war Vincic in der Gruppenphase für die Partien Brasilien gegen Marokko sowie Jordanien gegen Algerien verantwortlich. In der Runde der letzten 32 leitete er außerdem die Begegnung zwischen Mexiko und Ecuador.

Frühere Auftritte

Seine Ernennung rückte jedoch auch frühere Auftritte ins Blickfeld – Spiele, in denen er bereits die beiden Finalisten betreut hatte. Bei der WM 2022 in Katar stand er bei Argentiniens Auftaktspiel auf dem Platz, als Saudi-Arabien einen historischen 2:1-Sieg feierte und Lionel Messi per Elfmeter traf. Was danach folgte, ist Fußballgeschichte: Argentinien erholte sich von der überraschenden Niederlage und gewann am Ende den Weltmeistertitel.

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Spanien begleitete Vincic bislang bei fünf Begegnungen, darunter vier Pflichtspiele. Dazu zählt auch der 2:1-Halbfinalsieg gegen Frankreich bei der Europameisterschaft 2024. Die spanische Nationalmannschaft blieb in allen fünf von Vincic geleiteten Spielen ungeschlagen.

Collinas Nachricht

Im Finale stehen ihm seine Landsleute Tomaž Klančnik und Andraž Kovačič als Assistenten zur Seite. Als vierter Offizieller fungiert Adham Makhadmeh aus Jordanien, Mohammad Al-Kalaf ist als Reserve-Assistent vorgesehen. Die Aufgabe des Video-Assistenten übernimmt der Deutsche Bastian Dankert.

Der 46-jährige Mariborer erfuhr von seiner Ernennung persönlich durch Pierluigi Collina, den Vorsitzenden der FIFA-Schiedsrichterkommission. Für Vincic ist es auch aus nationaler Sicht ein historischer Moment: Er ist der erste slowenische Schiedsrichter, der ein WM-Finale leiten darf.

Die FIFA veröffentlichte ein Video der Bekanntgabe, in dem Collina dem Slowenen die Entscheidung mitteilte. Vincic reagierte sichtlich bewegt und konnte seine Tränen nicht zurückhalten.