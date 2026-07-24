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Drogentest

Kokainverdacht gegen WM-Star: Führerschein für sechs Monate weg

Kokainverdacht gegen WM-Star: Führerschein für sechs Monate weg
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zweimal gestoppt, einmal positiv getestet: Für Cristian Volpato wurde eine Nacht in Sydney zum Wendepunkt.

Mitten in der Nacht, mitten in Sydney – und plötzlich steht Cristian Volpato im Mittelpunkt eines Vorfalls, der weit über den Fußballplatz hinausreicht. Der australische Nationalspieler wurde bei einer Verkehrskontrolle positiv auf Kokain getestet, wie lokale Medien übereinstimmend berichten.

Doppelte Kontrolle

Die Polizei hielt den 22-Jährigen in der Nacht gleich zweimal wegen überhöhter Geschwindigkeit an. Beim ersten Stopp bestand Volpato den Alkoholtest ohne Beanstandung und kassierte lediglich einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens. Doch zwei Stunden später folgte die zweite Kontrolle – und diesmal griffen die Beamten zum Drogentest.

Das Ergebnis: positiv auf Kokain. Die Polizei von New South Wales teilte mit, dass eine zweite orale Flüssigkeitsprobe entnommen wurde, die derzeit im Labor weiter analysiert wird. Als unmittelbare Konsequenz zogen die Behörden Volpatos internationalen Führerschein für sechs Monate ein.

Karriere & Reaktion

Der Mittelfeldspieler, gebürtig aus Sydney, steht in der italienischen Serie A bei Sassuolo Calcio unter Vertrag. Obwohl er in seiner Jugend für italienische Auswahlteams auflief, entschied er sich in diesem Jahr für das Trikot der Socceroos. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bestritt er drei Partien – das Turnier endete für Australien im Sechzehntelfinale gegen Ägypten mit einem 2:4 im Elfmeterschießen.

Volpato selbst weist die Vorwürfe zurück. Sein früherer Trainer und Mentor Tony Basha stellte sich öffentlich hinter ihn. „Er war schockiert. Ich bin ebenfalls schockiert, denn das ist ein schwerwiegender Vorwurf“, sagte Basha dem Sydney Morning Herald.

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