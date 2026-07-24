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Bürgervotum

Dein Geld, dein Design: EZB lässt Europäer über neue Scheine abstimmen

Dein Geld, dein Design: EZB lässt Europäer über neue Scheine abstimmen
Foto: Screenshot EZB
1 Min. Lesezeit |

Europa wählt sein Geld neu – zehn Entwürfe, eine Stimme, ein Ergebnis. Die Frist läuft, und die Designs überraschen.

Noch bis zum 21. September haben Bürgerinnen und Bürger in Europa die Möglichkeit, in einer Online-Abstimmung aus zehn Entwürfen ihr bevorzugtes Design für die künftigen Eurogeldscheine auszuwählen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die entsprechenden Gestaltungsvorschläge für eine neue Banknotenserie öffentlich zugänglich gemacht und holt nun die Meinung der Bevölkerung ein.

Neue Euronoten

Die vorliegenden Entwürfe weichen in Teilen erheblich vom Erscheinungsbild der derzeit gültigen Banknoten ab. Der Designwettbewerb der EZB basiert auf zwei vom EZB-Rat am 30. November 2023 ausgewählten Themen: „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“. Die endgültige Entscheidung über einen der Vorschläge soll voraussichtlich Ende 2026 durch den EZB-Rat fallen.

Die EZB geht davon aus, dass die neuen Euro-Banknoten erst mehrere Jahre nach der Designentscheidung ausgegeben werden und frühestens ab 2028/2029 in Umlauf kommen.

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