„Uns wurde nichts geschenkt“: Messi kontert FIFA-Vorwürfe

Argentinien im WM-Finale – doch statt Euphorie dominiert eine Debatte, die den Titelverteidiger bis ins Endspiel verfolgt.

Argentinien steht zum zweiten Mal nacheinander in einem WM-Finale – doch der Weg des Titelverteidigers ist von einer wachsenden Debatte begleitet, die das Turnier überschattet. Fans und Experten werfen der FIFA immer lauter vor, die „Albiceleste“ systematisch zu begünstigen. Grundlage dieser Vorwürfe sind mehrere strittige Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen, die allesamt zugunsten der Südamerikaner ausfielen.

Schon beim Auftaktspiel hätte Messi nach Meinung zahlreicher Beobachter des Feldes verwiesen werden müssen. Nach dem Achtelfinaleinzug Argentiniens erhob Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan sogar den Vorwurf der Manipulation. Und auch die Schweiz meldete sich nach dem Viertelfinale zu Wort – mit Kritik an einer VAR-Entscheidung, die Breel Embolo betraf.

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Messis klare Antwort

Nun hat Lionel Messi persönlich das Wort ergriffen – und den Kritikern unmissverständlich geantwortet. Der Superstar wies alle Anschuldigungen mit Nachdruck von sich. „Wir waren in den letzten vier Jahren die Besten, ob es euch gefällt oder nicht“, sagte der 39-Jährige nach dem 2:1-Halbfinalsieg gegen England.

„Das beweist, dass alles, was wir erreicht haben, kein Zufall ist und dass uns nichts geschenkt wurde.“

Schon vor dem Halbfinale hatte Teamchef Lionel Scaloni die Debatte für gegenstandslos erklärt. „Dieses Gerede von Hilfe wird es immer geben. Mit dem VAR ist es heutzutage sehr schwierig, Hilfe zu bekommen“, stellte der Weltmeister-Coach klar. Auch Enzo Fernandez ließ nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 eine deutliche Botschaft folgen: Mit einer „Redet ruhig weiter“-Geste wandte er sich direkt an die Zweifler. „Es gab so viel Gerede“, sagte der Mittelfeldspieler im Anschluss.