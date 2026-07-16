Unterschriftenaktion: Millionen fordern Rauswurf von Argentinien

13 Millionen Unterschriften, ein Weltmeister im Kreuzfeuer – die WM 2026 erlebt ihren ersten großen Skandal.

Mehr als 13 Millionen Menschen haben eine Online-Petition unterzeichnet, die den Ausschluss Argentiniens aus der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 fordert. Die Unterschriftensammlung auf der Website argentinaout.com richtet sich gegen den amtierenden Weltmeister und erhebt dabei schwere Vorwürfe gegen die FIFA sowie das Schiedsrichtergespann des Achtelfinals gegen Ägypten. Die Initiatoren werfen den Organisatoren vor, Argentinien und Superstar Lionel Messi systematisch zu bevorzugen. In der Petition heißt es wörtlich: „Warum sollen die übrigen Länder überhaupt antreten, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Werft Argentinien aus der Weltmeisterschaft und gebt allen eine faire Chance.“

Umstrittenes Achtelfinale

Ausgangspunkt der aufgeheizten Debatte ist das dramatische 3:2 des Titelverteidigers gegen Ägypten. Die Südamerikaner drehten einen Zwei-Tore-Rückstand innerhalb der letzten 13 Spielminuten. Besonders viel Zündstoff lieferte die Aberkennung eines Treffers von Mostafa Zico: Der Videoassistent hatte zuvor ein Foulspiel von Marwan Attia im Spielaufbau erkannt und den Schiedsrichter auf die Szene hingewiesen. Darüber hinaus monierten ägyptische Spieler und Offizielle, dass kurz vor dem entscheidenden argentinischen Tor ein mögliches Foul an Mohamed Salah ohne Konsequenzen geblieben sei.

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Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan ließ nach Abpfiff kein gutes Haar an der Spielleitung und deutete an, der Unparteiische habe unter Druck gestanden, Argentinien im Turnier zu halten. Auf der Gegenseite stellte sich Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, klar hinter die getroffenen Entscheidungen. Der Videoassistent habe regelkonform gehandelt und den Schiedsrichter zu Recht auf das vorausgegangene Foulspiel aufmerksam gemacht. Der Eingriff habe vollständig den geltenden VAR-Protokollen entsprochen.

Prominente Kritik

Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni wies alle Manipulationsvorwürfe entschieden zurück und betonte, im Zeitalter des Videoassistenten seien Spielabsprachen praktisch nicht mehr durchführbar. Auch aus den Reihen prominenter Ex-Profis und Trainer meldeten sich zahlreiche Stimmen zu Wort. José Mourinho bezeichnete die Partie als „Raub am helllichten Tag“ und übte scharfe Kritik am VAR-Einsatz. Patrice Evra zeigte sich von der Aberkennung des Zico-Treffers sichtlich überrascht. Alan Shearer, Paul Scholes, Jamie Carragher und Gary Neville schlossen sich der Kritik an, hinterfragten mehrere Schiedsrichterentscheidungen und stellten die Bewertung einzelner Spielszenen grundsätzlich infrage.

Zusätzliche Nahrung erhielten die Spekulationen durch die Entscheidung, den französischen Schiedsrichter François Letexier für den weiteren Turnierverlauf nicht mehr zu nominieren. Einen offiziellen Zusammenhang zwischen dieser Personalmaßnahme und dem umstrittenen Spiel stellte die FIFA allerdings nicht her. Trotz der enormen Resonanz im Netz bleibt die Petition ohne unmittelbare sportrechtliche Wirkung.

Über etwaige Sanktionen oder den Ausschluss einer Mannschaft entscheidet allein die FIFA.