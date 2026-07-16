Serbiens Finanzminister macht eine Ankündigung, die Millionen Bürger – auch in der Diaspora – aufhorchen lässt.

Serbiens Finanzminister Sinisa Mali hat am Mittwoch, dem 15. Juli 2026, eine Auszahlung aus dem Akcionarski fond (serbischer Staatsfonds) an alle volljährigen Bürger des Landes angekündigt. Der Fonds entstand im Zuge der Privatisierung ehemals staatlicher und gesellschaftlicher Unternehmen und wurde 2010 gegründet, um Aktien und Beteiligungen aus diesen Privatisierungen zu verwalten. Er wird seither mit Mitteln gespeist, die den Bürgerinnen und Bürgern rechtlich zustehen. Ausdrücklich betonte Mali, dass es sich dabei nicht um eine staatliche Zuwendung handele, sondern um die Ausschüttung von Geldern, die ihren Ursprung im Privatisierungsprozess haben.

Dem Akcionarski fond stehen nach aktuellen Angaben rund 300 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Mittel setzen sich aus Aktienverkäufen, Unternehmensanteilen, Dividenden, Gewinnen sowie weiteren Fondserträgen zusammen. Im Zuge der Privatisierung hatten Millionen Bürger grundsätzlich Anspruch auf kostenlose Aktien sowie mögliche Geldentschädigungen erworben. Allerdings war die freie Verfügung über diese Anteile für viele Betroffene eingeschränkt, und ein transparenter Marktpreis für die individuellen Ansprüche existiert bis heute nicht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Offene Fragen

Zentrale Fragen bleiben vorerst offen: Wie hoch der Betrag je Person ausfallen wird, hat die Regierung bislang nicht kommuniziert. Ebenso fehlen verbindliche Angaben zum Auszahlungszeitpunkt, einem etwaigen Stichtag, dem Anmeldeverfahren sowie den Voraussetzungen für serbische Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland. Ungeklärt ist darüber hinaus, ob alle volljährigen Bürger denselben Betrag erhalten oder ob ausschließlich jene Personen anspruchsberechtigt sind, die seinerzeit Anspruch auf kostenlose Aktien aus dem Privatisierungsverfahren hatten.

Besonders unter serbischen Staatsbürgern in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist das Interesse an der Auszahlung groß. Noch ist nicht entschieden, ob ein gemeldeter Wohnsitz in Serbien Voraussetzung ist oder ob die Staatsbürgerschaft beziehungsweise ein früher registrierter Anspruch ausreicht. Offen bleibt auch, ob ein serbisches Bankkonto erforderlich sein wird und ob eine Online-Registrierung vorgesehen ist. Solange die Regierung diese Details nicht offiziell veröffentlicht hat, sollten Betroffene keine persönlichen Daten an unbekannte Websites, Social-Media-Profile oder vermeintliche Vermittler weitergeben.

KOSMO hatte bereits am 9. Juli über die noch offenen Ansprüche aus dem Akcionarski fond berichtet. Zu diesem Zeitpunkt lag noch keine gesicherte Bestätigung vor, dass die vorhandenen Mittel tatsächlich an die Bevölkerung ausgezahlt werden. Mit der Erklärung des Finanzministers ist die Auszahlung nun politisch angekündigt – ein entsprechendes Gesetz, eine Verordnung oder ein verbindlicher Zahlungsplan wurden jedoch bislang nicht vorgelegt.

Paralleles Hilfspaket

Von den derzeit ebenfalls angekündigten Unterstützungsleistungen ist die Auszahlung aus dem Akcionarski fond klar zu trennen. Serbien plant parallel dazu ein gesondertes Hilfspaket für Pensionisten, sozial schwache Personen, Kriegsveteranen sowie Menschen mit besonderen gesundheitlichen Belastungen. Für diese Gruppen wurden Zahlungen im September in Aussicht gestellt. Ob die Ausschüttung aus dem Akcionarski fond zum selben Zeitpunkt beginnt, lässt sich aus der Erklärung des Finanzministers nicht eindeutig ableiten.

Gesichert ist zum jetzigen Zeitpunkt allein die politische Zusage: Serbiens volljährige Bürger sollen Geld aus dem Akcionarski fond erhalten.

Konkrete Beträge, Termine und genaue Bedingungen stehen noch aus.