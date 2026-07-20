Schwere Gewalttaten in Favoriten: Jugendliche kennen die Lücken im Gesetz genau

Mehrere schwere Gewalttaten innerhalb weniger Tage sorgen in Wien-Favoriten für Unruhe – und ein Kommentar von Jugendlichen am Tatort wirft zusätzliche Fragen auf.

Messerangriffe in Parks, brutale Schlägereien auf offener Straße und schwer verletzte Jugendliche: In Wien-Favoriten kam es zuletzt innerhalb kurzer Zeit zu mehreren schweren Gewalttaten. Besonders ein Angriff im Wielandpark sorgte für Aufsehen. Eine Augenzeugin, die nach eigenen Angaben die anschließende Amtshandlung der Polizei beobachtete, hörte dabei einen Kommentar von Jugendlichen, der sie nachdenklich machte.

Messerangriff im Wielandpark

Am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, wurde die Polizei gegen 19.20 Uhr wegen einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in den Wielandpark im 10. Bezirk gerufen. Am Einsatzort fanden die Beamten drei Jugendliche mit Stich- und Schnittverletzungen vor. Ein 15-Jähriger hatte lebensgefährliche Verletzungen im Brustbereich erlitten und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Sein Zustand stabilisierte sich später. Auch zwei weitere Verletzte im Alter von 14 und 16 Jahren mussten im Krankenhaus behandelt werden.

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Nach ersten Ermittlungen soll ein zwölfjähriger syrischer Staatsangehöriger für die Verletzungen verantwortlich sein. Der Tatverdächtige war zunächst geflüchtet, wurde jedoch wenig später von Beamten der WEGA in der Laaer-Berg-Straße angehalten. Ein Klappmesser, das der Zwölfjährige während seiner Flucht weggeworfen haben soll, wurde im Nahbereich gefunden und sichergestellt.

Der unmündige Tatverdächtige wurde auf eine Polizeiinspektion gebracht und anschließend seiner Obsorgeberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.

Kommentar von Jugendlichen sorgt für Aufsehen

Eine Augenzeugin verfolgte nach eigenen Angaben die polizeilichen Maßnahmen und hörte dabei Kommentare aus einer Gruppe anwesender Jugendlicher. Drei Jugendliche sollen gesagt haben: „Wetten, dass die Polizei hofft, dass er über 14 ist?“ Gegenüber Heute deutete die Frau die Aussage als Hinweis darauf, dass sich manche Jugendliche der strafrechtlichen Altersgrenze bewusst seien.

Die Augenzeugin verwendete in diesem Zusammenhang den umstrittenen Jugendbegriff „Talahons“ und erklärte: „Die Talahons wissen, dass die Polizei nichts machen kann, wenn sie 12 Jahre alt sind.“ Dabei handelt es sich um die persönliche Einschätzung der Frau und nicht um eine Feststellung der Ermittlungsbehörden.

In Österreich sind Personen, die zum Tatzeitpunkt noch nicht 14 Jahre alt sind, nicht strafmündig und können daher nicht strafrechtlich verurteilt werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass keinerlei Maßnahmen möglich sind. Bei einer Gefährdung der persönlichen Entwicklung können unter anderem das Pflegschaftsgericht und die Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet sowie erzieherische oder betreuende Maßnahmen angeordnet werden.

Ab dem 14. Geburtstag sind Jugendliche grundsätzlich strafmündig und unterliegen bis zum 18. Geburtstag dem Jugendgerichtsgesetz. Eine besondere Ausnahme gilt für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren: Begehen sie lediglich ein Vergehen, kann die Strafbarkeit entfallen, wenn sie kein schweres Verschulden trifft und die Anwendung des Jugendstrafrechts nicht erforderlich ist, um sie von weiteren Straftaten abzuhalten.

Angriff in der Senefeldergasse

Nur wenige Tage später, am Dienstagabend, dem 14. Juli, eskalierte gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung in der Senefeldergasse nahe dem Viktor-Adler-Markt. Mehrere Personen sollen auf zwei Männer eingeschlagen, sie gegen den Kopf und ins Gesicht getreten sowie mit einem Messer verletzt haben.

Ein 20-Jähriger erlitt Schnitt- und Stichverletzungen an den Armen und an einem Bein. Ein 23-Jähriger wurde durch einen Stich im Oberkörper zunächst lebensgefährlich verletzt. Beide Männer wurden von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Der 23-Jährige befand sich später nicht mehr in Lebensgefahr.

Zeugen berichteten der Polizei, nach der Auseinandersetzung eine Gruppe Jugendlicher mit einem Messer flüchten gesehen zu haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung der Bereitschaftseinheit und der Polizeidiensthundeeinheit verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die Ermittlungen.

Nach Informationen von Heute soll es auch nach der Einlieferung der Verletzten ins Krankenhaus zu Problemen gekommen sein. Der 20-jährige Algerier soll sich gegenüber dem medizinischen Personal aggressiv und unkooperativ verhalten haben und schließlich des Krankenhauses verwiesen worden sein. Sein 23-jähriger Begleiter habe sich ebenfalls einer Behandlung widersetzt und musste dem Bericht zufolge sediert werden, damit ihn die Ärzte versorgen konnten.

Zwei weitere Messerangriffe in einer Nacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 18. Juli, ereigneten sich in Wien zwei weitere Messerangriffe. Gegen 23.45 Uhr soll ein 18-jähriger österreichischer Staatsbürger am Morzinplatz in der Wiener Innenstadt einen 20-Jährigen mit einem Klappmesser im Hüftbereich verletzt haben. Beamte der WEGA hielten den Tatverdächtigen noch am Einsatzort an. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt, nachdem der 18-Jährige versucht haben soll, es unauffällig zu entsorgen.

Nur etwa eine halbe Stunde später, gegen 0.15 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zum Laubeplatz in Wien-Favoriten gerufen. Die Beamten fanden dort einen 19-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen blutend am Boden liegend vor. Der junge Mann wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht und befand sich zunächst in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter war laut Zeugenaussagen bereits über die Alxingergasse geflüchtet. Eine Fahndung blieb vorerst erfolglos. Auch in diesem Fall übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, die weiteren Ermittlungen.

Die Vorfälle zeigen eine auffällige Häufung schwerer Gewalttaten innerhalb weniger Tage. Ob daraus jedoch eine statistisch belegbare Zunahme der Gewaltkriminalität in Favoriten abgeleitet werden kann, lässt sich anhand einzelner Fälle allein nicht beurteilen.