Gewitter über Krk: Frau mit Sonnenschirm vom Blitz getroffen

Blitz trifft Urlauberin auf Krk: Frau liegt auf der Intensivstation

Ein schweres Gewitter endet für eine Urlauberin auf der kroatischen Insel Krk dramatisch: Während sie einen Sonnenschirm trug, wurde sie von einem Blitz getroffen.

Auf der beliebten kroatischen Ferieninsel Krk ist am Montagmorgen eine Frau von einem Blitz getroffen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr an einem Strand in Baška, während ein Gewitter über Teile der Kvarner-Bucht zog.

Nach bisherigen Informationen trug die Frau zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags einen Sonnenschirm. Ein Rettungsschwimmer, der sich in der Nähe befand, leistete umgehend Erste Hilfe und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

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Mit Hubschrauber nach Rijeka gebracht

Wegen der Schwere des Vorfalls wurde die Verletzte mit einem Hubschrauber der medizinischen Notfallversorgung in das Universitätsklinikum KBC Rijeka geflogen. Das Krankenhaus bestätigte, dass die Patientin untersucht und anschließend auf die Intensivstation gebracht wurde. Dort würden alle erforderlichen medizinischen Behandlungen durchgeführt.

Über ihren aktuellen Gesundheitszustand wurden zunächst keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Nach bislang unbestätigten Medieninformationen soll es sich bei der Verletzten um eine tschechische Staatsbürgerin handeln.