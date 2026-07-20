Neue Studie: Jeder zweite Flüchtlingshaushalt lebt von Steuergeldern – Wien trifft es am härtesten

Neue Zahlen, alte Debatte – eine Statistik-Austria-Analyse zeigt deutliche Unterschiede bei der finanziellen Selbsterhaltungsfähigkeit von Haushalten.

Eine im Auftrag des Integrationsministeriums erstellte Analyse von Statistik Austria sorgt in Österreich für Diskussionen über Integration, Erwerbsbeteiligung und Sozialleistungen. Untersucht wurde, in welchem Ausmaß Haushalte ihren Lebensunterhalt durch Erwerbseinkommen, Pensionen sowie Arbeitslosen- oder Krankengeld bestreiten können.

Im Mittelpunkt stehen rund 103.000 Haushalte, in denen mindestens eine Person in Syrien, Afghanistan, dem Irak, dem Iran, Somalia oder der Russischen Föderation geboren wurde. Die Einteilung erfolgte damit ausschließlich nach dem Geburtsland und nicht nach dem aktuellen Aufenthalts- oder Asylstatus. Unter den erfassten Personen können sich daher sowohl anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte als auch Menschen befinden, die aus anderen Gründen nach Österreich gekommen sind.

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Den Ergebnissen für das Jahr 2024 zufolge gelten österreichweit 47 Prozent dieser Haushalte nach dem verwendeten Indikator als nicht selbsterhaltungsfähig. Das bedeutet, dass ihre berücksichtigten Einkünfte den von Statistik Austria verwendeten Schwellenwert nicht erreichen. Daraus lässt sich allerdings nicht automatisch ableiten, dass sämtliche betroffenen Haushalte tatsächlich Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen.

Besonders deutlich fällt der Unterschied in Wien aus: Dort gelten 75 Prozent der untersuchten Haushalte als nicht selbsterhaltungsfähig. Zum Vergleich erreichen Haushalte ohne zugewanderte Personen in den übrigen Bundesländern Selbsterhaltungsquoten zwischen 90 und 93 Prozent, in Wien liegt der entsprechende Wert bei 86 Prozent.

Die Ergebnisse beruhen auf einer statistischen Hochrechnung und nicht auf einer vollständigen Erfassung sämtlicher Haushalte. Als selbsterhaltungsfähig gilt ein Haushalt in der Untersuchung, wenn die berücksichtigten Einkünfte zumindest den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz erreichen.

Fokus Wien

Auch die österreichweite Sozialhilfe- und Mindestsicherungsstatistik zeigt eine starke Konzentration auf die Bundeshauptstadt. Im Jahresdurchschnitt 2024 bezogen in Österreich insgesamt 205.781 Personen Sozialhilfe beziehungsweise Mindestsicherung. Davon lebten 149.188 Personen in Wien – das entspricht rund 72,5 Prozent aller Beziehenden.

Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte machten zusammen rund 44 Prozent aller Sozialhilfe- und Mindestsicherungsbeziehenden aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein beträchtlicher Teil dieser Gruppe aus Kindern und Jugendlichen bestand, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.

Die Familienbeihilfe wurde bei der Berechnung der Selbsterhaltungsfähigkeit nicht als selbst erwirtschaftetes Einkommen berücksichtigt. Sie wird jedoch grundsätzlich unabhängig von der Herkunft auch österreichischen Familien gewährt und ist daher nicht mit Sozialhilfe oder Mindestsicherung gleichzusetzen.

Integrationsministerin Claudia Bauer betont, der Sozialstaat solle Menschen dabei unterstützen, möglichst rasch auf eigenen Beinen zu stehen. Wer nach Österreich komme, müsse so früh wie möglich Deutsch lernen und in den Arbeitsmarkt einsteigen. Die Bundesregierung plant deshalb strengere Integrationsvorgaben sowie eine stärkere Verknüpfung von Sozialleistungen mit der Teilnahme an Deutsch- und Integrationskursen und der aktiven Arbeitssuche.

Bestimmte Verpflichtungen bestehen allerdings bereits jetzt: Wer zumutbare Arbeit verweigert, vorgeschriebene Deutschkurse nicht besucht oder gegen Integrationspflichten verstößt, muss schon nach der derzeitigen Rechtslage mit Leistungskürzungen rechnen. Die geplanten Maßnahmen sollen diese Vorgaben weiter verschärfen.

Arbeitsmarkt & Wirkung

Daten des Österreichischen Integrationsfonds zeigen, dass der Einstieg in den Arbeitsmarkt bei Menschen aus bestimmten Herkunftsgruppen weiterhin eine große Herausforderung darstellt. Bei Personen mit Migrationshintergrund aus Afghanistan, Syrien und dem Irak lag die Beschäftigungsquote 2024 bei 44,1 Prozent. Besonders niedrig war die Erwerbsbeteiligung der Frauen aus diesen Herkunftsgruppen, deren Beschäftigungsquote lediglich 24,3 Prozent erreichte.

Für politische Diskussionen sorgen auch aktuelle Zahlen aus Wien. Nachdem subsidiär Schutzberechtigte aus der Wiener Mindestsicherung herausgenommen worden waren, sank die Zahl der beim AMS als arbeitslos oder in Schulung vorgemerkten Personen aus dieser Gruppe zwischen Mai 2025 und Mai 2026 von 8.590 auf 5.486. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitsaufnahmen von 1.609 auf 2.192.

Teile der Politik sehen darin einen Hinweis darauf, dass strengere Sozialleistungsregeln zusätzliche Anreize zur Arbeitsaufnahme schaffen können. Ein eindeutiger kausaler Zusammenhang lässt sich aus den Zahlen allein jedoch nicht ableiten. Personen können auch aus anderen Gründen aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden – etwa durch einen Umzug, die Ausreise aus Österreich oder das Ende ihrer Vormerkung beim AMS.

Humanitäre Organisationen warnen zugleich davor, Leistungskürzungen pauschal als arbeitsmarktpolitisches Instrument zu betrachten. Fehlende Sprachkenntnisse, mangelnde Kinderbetreuung, gesundheitliche Probleme und nicht anerkannte Qualifikationen könnten den Einstieg in Beschäftigung erschweren. Geringere staatliche Unterstützung führe daher nicht automatisch zu einer Arbeitsaufnahme, könne jedoch das Armutsrisiko der betroffenen Haushalte erhöhen.