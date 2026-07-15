Diaspora hält Familien in Bosnien über Wasser: Millionen fließen ins Land

Fast eine Milliarde Konvertible Mark in nur drei Monaten – die Diaspora hält Bosnien und Herzegowina wirtschaftlich am Laufen.

Im ersten Quartal 2026 sind aus dem Ausland Geldüberweisungen in Höhe von 956,6 Millionen Konvertiblen Mark nach Bosnien und Herzegowina geflossen. Umgerechnet entspricht das knapp 489 Millionen Euro. Die Diaspora erweist sich damit einmal mehr als zentrale wirtschaftliche Kraftquelle für das Land. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025, als persönliche Überweisungen von 931,39 Millionen KM verbucht wurden, ist der Wert um rund 25 Millionen KM gestiegen.

Zählt man Pensionen, Sozialleistungen und weitere laufende Transfers hinzu, beliefen sich die Gesamtzuflüsse im ersten Quartal auf 1,326 Milliarden KM. Auf andere laufende Transfers entfielen dabei rund 370 Millionen KM, wovon allein 339,54 Millionen KM auf aus dem Ausland überwiesene Sozialleistungen und Pensionen zurückgehen. Die Daten der Zentralbank Bosnien und Herzegowinas verdeutlichen, wie eng die wirtschaftliche Realität des Landes mit dem Leben seiner ausgewanderten Bevölkerung verknüpft ist.

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Alltägliche Transfers

Viele Bosnierinnen und Bosnier, die in Österreich, Deutschland, der Schweiz oder Skandinavien leben, unterstützen regelmäßig ihre Familien in der Heimat. Die überwiesenen Beträge fließen häufig in alltägliche Ausgaben wie Lebensmittel, Medikamente, Energiekosten oder Renovierungsarbeiten. Wie die Haushalte das Geld im Einzelnen verwenden, lässt sich den Daten der Zentralbank nicht entnehmen.

Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Transfers die Kaufkraft vieler Familien unmittelbar stärken. Darüber hinaus bilden die offiziell erfassten Summen nur einen Teil des tatsächlichen Geldflusses ab: Wer das Land besucht, bringt häufig Bargeld mit oder begleicht Rechnungen direkt vor Ort – Beträge, die in der Überweisungsstatistik nicht zwingend auftauchen.

Rekord im Vorjahr

Bereits im Gesamtjahr 2025 hatte Bosnien und Herzegowina einen Rekordwert verzeichnet: Die persönlichen Überweisungen aus dem Ausland summierten sich auf 4,46 Milliarden KM; inklusive Pensionen und sonstiger Transfers flossen insgesamt 5,92 Milliarden KM ins Land. Die Zentralbank hebt hervor, dass diese Mittel zur Stabilität der Zahlungsbilanz, zur Stärkung der Währungsreserven und zur Sicherung des Lebensstandards vieler Haushalte beitragen.

Die anhaltend hohen Überweisungssummen spiegeln einerseits die tiefe Verbundenheit der Diaspora mit ihrer Herkunft wider. Andererseits machen sie sichtbar, in welchem Ausmaß viele Familien und Teile der bosnischen Wirtschaft auf Einkommen angewiesen sind, das jenseits der Landesgrenzen verdient wird.

Die entscheidende Frage ist daher nicht allein, wie viel Kapital die Diaspora überweist, sondern ob es dem Staat gelingt, zumindest einen Teil dieser Mittel für Unternehmensgründungen, Immobilienprojekte und produktive Investitionen nutzbar zu machen.

Vorerst bleibt die Diaspora jedoch vor allem eines: ein finanzielles Sicherheitsnetz für Hunderttausende Familien.