AMS kürzt Kinderbetreuungs-Hilfe von drei Jahren auf drei Monate

Eine stille Kürzung trifft jene, die ohnehin wenig Spielraum haben – und löst scharfen Widerstand aus.

Die Österreichische Plattform für Alleinerziehende richtet scharfe Kritik an den AMS-Regionalstellen Graz-Ost und Graz-West: Diese haben die Kinderbetreuungs-Beihilfe drastisch reduziert – von bislang drei Jahren auf nunmehr drei Monate pro Kind. Die ÖPA bezeichnet diesen Schritt als „fatales Zeichen der Politik an junge Mütter“ und stellt damit eine der wirkungsvollsten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Berufseinstiegs grundsätzlich in Frage.

Alleinerziehende besonders betroffen

Für Alleinerziehende ist der Zugang zu verlässlicher und leistbarer Kinderbetreuung keine Komfortfrage, sondern eine wirtschaftliche Grundvoraussetzung. Da sie familiäre wie finanzielle Verantwortung ohne Unterstützung eines Partners tragen, sind sie besonders verwundbar. Das Wiedereinstiegsmonitoring der Arbeiterkammer zeigt: 24 Monate nach der Geburt kehren alleinerziehende Mütter seltener in den Beruf zurück als jene, die in einer Partnerschaft leben. Evelyne Martin von der ÖPA hält fest: „Die Sicherheit einer verlässlichen Kinderbetreuung ist entscheidend für den erfolgreichen Wiedereinstieg junger Mütter.“

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Regionale Ungleichheit

Die ÖPA verlangt klare und berechenbare Rahmenbedingungen für betroffene Mütter. Dass die Beihilfe je nach Region unterschiedlich gewährt wird, erzeugt Unsicherheit und Ungleichheit. „Alleinerziehende brauchen Planungssicherheit“, betont Martin. Da kein österreichweiter Rechtsanspruch auf die Kinderbetreuungs-Beihilfe besteht und die Entscheidungsgewalt bei den jeweiligen regionalen AMS-Stellen liegt, verschärft sich die Lage vieler betroffener Eltern weiter.