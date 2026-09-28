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Vulkanausbruch

Ätna legt Flughafen Catania lahm

Ätna legt Flughafen Catania lahm
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Europas aktivster Vulkan zeigt seine Macht – und legt dabei einen ganzen Flughafen lahm.

Eine Aschewolke des Ätna hat den Flugbetrieb am Flughafen Catania-Fontanarossa in Sizilien seit Samstag vollständig zum Erliegen gebracht. Der Ätna gilt als aktivster Vulkan Europas.

Gefahr für Triebwerke

Die aus dem Vulkan aufsteigenden Aschewolken erreichen Höhen von bis zu vier Kilometern. Sie beeinträchtigen nicht nur die Sicht, sondern stellen auch eine ernsthafte Bedrohung für Flugzeugtriebwerke dar. Bereits in der Woche zuvor war die Alarmstufe Rot ausgerufen worden.

Wann der Flugverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit unklar. Hunderte Reisende sitzen fest und warten auf eine Normalisierung der Lage.

Betroffene Passagiere werden gebeten, sich vorab über den aktuellen Status ihrer Verbindungen zu informieren.

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KO KOSMO-Redaktion
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