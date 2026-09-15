Flugchaos auf Sizilien: Ätna legt Catania lahm

Der Ätna spuckt Feuer – und legt dabei einen der wichtigsten Flughäfen Siziliens lahm. Reisende müssen umplanen.

Aufgrund der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna ist der Flughafen Catania am 6. Juli 2026 bis 10.00 Uhr für sämtliche Starts und Landungen gesperrt. Das Ätna-Beobachtungszentrum hat eine rote Warnung ausgegeben – die höchste Stufe der vierstufigen Luftfahrt-Warnskala. Zahlreiche Flüge werden infolgedessen auf die Ausweichflughäfen Palermo und Comiso umgeleitet.

Die rote Warnung steht für erhebliche Auswirkungen auf den Luftraum über Sizilien und markiert die oberste von vier Warnstufen. Die Betreibergesellschaft des Flughafens Catania bestätigte, dass bis 10.00 Uhr keinerlei Flugbewegungen stattfinden können.

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Folgen für Reisende

Für Reisende hat die Sperrung spürbare Folgen: Der Betrieb wird auf die Flughäfen Palermo und Comiso ausgelagert. Eine vergleichbare Situation hatte bereits im August zu mehrtägigen Unterbrechungen am Flughafen Catania geführt.

Der Ätna zählt zu den aktivsten Vulkanen Europas und hat den Flugverkehr in Sizilien in der Vergangenheit wiederholt beeinträchtigt.

Für Menschen mit familiären Bindungen an die Region bedeutet die erneute Sperrung eine ungewisse Reiseplanung und veränderte Flugrouten.