29-jähriger Bauarbeiter stürzt 22 Meter in den Tod

Ein Bauarbeiter kehrt von einem kurzen Besorgungsgang nicht zurück – Stunden später macht ein Kollege einen erschütternden Fund.

In Matrei in Osttirol ist ein 29-jähriger Bauarbeiter ums Leben gekommen. Der Mann stürzte im Ortsteil Raneburg von einem Baustellencontainer und fiel dabei über einen Steilhang 22 Meter tief in ein Bachbett.

Der Unfall ereignete sich am Montag. Um 14.00 Uhr hatte der Arbeiter die Baustelle mit einem Firmenfahrzeug verlassen, um einen Bohrer zu besorgen – mit der Absicht, anschließend zurückzukehren. Als seine Kollegen um 16.30 Uhr die Arbeit beendeten, fehlte von ihm jede Spur.

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Tragischer Fund

Da der Mann bis zum Abend weder auf der Baustelle noch zu Hause erschien, wandte sich seine Familie an einen Arbeitskollegen. Dieser begab sich gegen 21.15 Uhr zur Baustelle und fand den 29-Jährigen dort leblos auf.

Den Ermittlern zufolge dürfte der Mann nach seinem Einkauf zur Baustelle zurückgekehrt sein und dort bei Arbeiten auf dem Container den tödlichen Sturz erlitten haben.

Ungeklärte Umstände

Die genauen Umstände, die zu dem Unglück geführt haben, sind bislang ungeklärt. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen und stehen in engem Kontakt mit der Familie des Verstorbenen.

Polizei und Ermittler prüfen derzeit, was sich in den Stunden zwischen dem Verlassen der Baustelle und dem Auffinden des Mannes ereignet hat.