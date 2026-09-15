KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schafdiebstahl

20 Schafe in Bosnien gestohlen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

20 Schafe in Bosnien gestohlen: Polizei nimmt Verdächtigen fest
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein nächtlicher Schafdiebstahl führte die Ermittler offenbar noch weiter zurück – bis zu zwei schweren Diebstählen aus dem Jahr 2024.

In Zvornik (Republika Srpska) hat die Polizei einen Mann festgenommen, dem der Diebstahl von rund 20 Schafen zur Last gelegt wird. R. S. soll die Tiere in der Nacht aus einem eingezäunten Pferch in der Nähe eines Hauses im Raum Zvornik entwendet haben. Gemeldet wurde der Diebstahl am darauffolgenden Morgen gegen 11 Uhr.

Weitere Straftaten

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere mögliche Straftaten. Laut der Polizeidirektion Zvornik kann R. S. mit zwei schweren Diebstählen in Verbindung gebracht werden, die im Jahr 2024 begangen wurden.

Die Ermittlungen dauern an.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Fußball-Highlight
Europa-League-Finale 2029: Belgrad bekommt europäisches Fußball-Großereignis
| Versorgungskrise
Österreich: 34 Tage Wartezeit bis zum Facharzt
| Missbrauchsprozess
Polizistin soll 14-Jährige vergewaltigt haben
| Personalwechsel
Neue Chefin für Wiener Städtische ab 2027
| Verkehrsunfall
E-Scooter-Unfall: Lenker lässt verletzten Mitfahrer (14) zurück
MEHR AKTUELLE NEWS