20 Schafe in Bosnien gestohlen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein nächtlicher Schafdiebstahl führte die Ermittler offenbar noch weiter zurück – bis zu zwei schweren Diebstählen aus dem Jahr 2024.

In Zvornik (Republika Srpska) hat die Polizei einen Mann festgenommen, dem der Diebstahl von rund 20 Schafen zur Last gelegt wird. R. S. soll die Tiere in der Nacht aus einem eingezäunten Pferch in der Nähe eines Hauses im Raum Zvornik entwendet haben. Gemeldet wurde der Diebstahl am darauffolgenden Morgen gegen 11 Uhr.

Weitere Straftaten

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere mögliche Straftaten. Laut der Polizeidirektion Zvornik kann R. S. mit zwei schweren Diebstählen in Verbindung gebracht werden, die im Jahr 2024 begangen wurden.

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Die Ermittlungen dauern an.