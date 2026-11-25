Eine Unterschrift um zwölf Uhr setzt Serbien unter Zeitdruck. Für das höchste Staatsamt beginnt der Wahlkampf, spätestens im Dezember wird gewählt.

Cupic soll um 12:00 Uhr in der zentralen Halle des Hauses der Nationalversammlung den Beschluss unterzeichnen, mit dem die Präsidentschaftswahl in Serbien ausgeschrieben wird. Als Präsident der Nationalversammlung obliegt ihm auch die Festlegung des Wahltermins. Zwischen der Ausschreibung und dem Wahltag müssen mindestens 30 und höchstens 60 Tage liegen. Das Mandat von Aleksandar Vucic soll am 27. September ausgelaufen sein. Weil die Wahl innerhalb von drei Monaten nach Mandatsende stattfinden muss, ist der 27. Dezember der späteste mögliche Termin.

Aleksandar Čupić erklärte am 22. November 2026, dass die Präsidentschaftswahl in Serbien am 27. Dezember 2026 stattfinden werde.

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Kandidatur und Wahlkampf

Kandidaten für das Präsidentenamt können von politischen Parteien, Koalitionen und Bürgergruppen nominiert werden. Voraussetzung sind mindestens 10.000 beglaubigte Unterschriften von Wahlberechtigten. Die Kandidaturen müssen spätestens 20 Tage vor der Wahl eingebracht werden. Die Republikanische Wahlkommission stellt die endgültige Kandidatenliste spätestens 15 Tage vor der Abstimmung fest und macht sie öffentlich. Die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste wird per Los bestimmt.

Mit der Ausschreibung beginnen die Wahlhandlungen und der Wahlkampf. Die Wahlruhe setzt 48 Stunden vor der Abstimmung ein und gilt, bis die Wahllokale schließen.

Wahlmodus

Der Präsident Serbiens wird direkt von den Bürgern gewählt. Um schon im ersten Wahlgang zu gewinnen, braucht ein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen jener Wähler, die tatsächlich abgestimmt haben. Verfehlt diese Marke niemand, treten die beiden stimmenstärksten Kandidaten in einem zweiten Wahlgang gegeneinander an. Dieser findet innerhalb von 15 Tagen nach dem entsprechenden Beschluss der Republikanischen Wahlkommission statt. Gewonnen hat, wer die meisten Stimmen auf sich vereint.

Sobald die endgültigen Ergebnisse feststehen, leistet der gewählte Präsident vor der Nationalversammlung Serbiens den Eid. Mit diesem Schritt beginnt sein Mandat.