Rote Farbe, Texte an Wänden und sechs Bankomaten. Im Zentrum von Pula greift die Polizei nach einem Morgen voller Schmierereien durch.

Nach einer Sachbeschädigung im Zentrum von Pula hat die Polizei einen 70-jährigen Österreicher festgenommen. Die bisherigen Ermittlungen bringen den Mann mit dem Vorfall in Verbindung. Bei der Polizei ging die Anzeige am Dienstag, dem 24. November, ein. Die Schäden an einem Geschäftslokal in der Laginjina-Straße entstanden in den Morgenstunden.

Rote Farbe

Laut Polizei wurden mit roter Farbe verschiedene Texte auf zwei Türen, sechs Bankomaten und mehrere Wände aufgebracht. Geschädigt ist eine juristische Person mit Sitz in Zagreb. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, steht vorerst nicht fest.

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Spitalsaufenthalt

Wegen seines beeinträchtigten Gesundheitszustands brachte man den Mann nach der Festnahme ins Spital von Pula. Dort blieb er zur Behandlung.