Unwetter-Alarm in Österreich: Hagel, Starkregen und Sturmböen möglich

Nach kurzen, aber heftigen Gewittern in der Nacht droht Österreich nun eine deutlich größere Unwetterfront.

Donnerstag brachte für Teile Österreichs zwar nur kurze, aber durchaus heftige Gewitterzellen. Gegen 20 Uhr zog eine kompakte Unwetterzelle über Vorarlberg hinweg und hinterließ im Gemeindegebiet von Mitterberg deutliche Spuren: Das Dach einer Schreinerei wurde vom Sturm erfasst und meterweit weggetragen. In Erlenboden blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn vollständig.

Über Salzburg war in der Nacht ein ausgedehntes Blitzspektakel zu beobachten – die volle Wucht des Unwetters traf jedoch den Süden Deutschlands. Ganze Stadtteile von Karlsruhe wurden verwüstet, ein Radfahrer kam durch einen umstürzenden Baum ums Leben.

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Brisante Ausgangslage

Nun steht Österreich selbst im Fokus: Laut UBIMET-Unwetterzentrale hat sich eine meteorologisch brisante Ausgangslage entwickelt, die im Tagesverlauf verbreitet kräftige, teils unwetterartige Gewitter erwarten lässt. Ein großes Höhentief, ein kleineres Begleittief, warmfeuchte Luftmassen über dem Land, ausgeprägte atmosphärische Labilität sowie starke Windscherung schaffen ideale Bedingungen für heftige Entladungen im Alpenraum.

Im westlichen Bergland sind laut uwz.at bereits in den Morgenstunden Regenschauer und vereinzelte Gewitter unterwegs. Im Flachland und im Süden zeigt sich anfangs noch häufig die Sonne, am längsten freundlich bleibt es zwischen dem Innviertel und dem Burgenland. Ab Mittag greifen von Westen her jedoch zunehmend kräftige Schauer und Gewitter auf das gesamte Bundesgebiet über.

Örtlich sind dabei Regenmengen von 30 bis 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit möglich, dazu Hagelkörner mit Durchmessern von zwei bis drei Zentimetern sowie Sturmböen zwischen 70 und 90 Stundenkilometern. Vereinzelt können auch diese Werte noch übertroffen werden. Die Temperaturen klettern je nach Region auf 25 bis 34 Grad, bevor sie mit dem Durchzug der Gewitter spürbar absinken.

Verhaltensregeln bei Gewitter

Am Wochenende gelangt rückseitig des Tiefs über Deutschland stabilere und etwas kühlere Luft in den Alpenraum. Die Unwettergefahr lässt damit zwar nach, unbeständig bleibt die Wetterlage jedoch weiterhin.

Wer am Freitag von einem Gewitter überrascht wird, sollte umgehend ein festes Gebäude oder ein geschlossenes Fahrzeug aufsuchen. Offene Flächen, Berggipfel, Gewässer sowie einzelne Bäume und Waldränder sind zu meiden.

Falls kein Schutz mehr erreichbar ist, gilt: Abstand zu einzelnen Bäumen, Masten, Zäunen und anderen hohen Objekten halten, da diese bei Blitzeinschlägen gefährlich werden können; nach Möglichkeit eine tiefer gelegene Stelle, beispielsweise eine Mulde oder Senke, suchen.

In die Hockstellung gehen und möglichst klein machen.