Bahnreisende aufgepasst: Massive Störung auf der Weststrecke

Ein Oberleitungsschaden bringt den Bahnverkehr zwischen Linz und St. Valentin ins Chaos – Feuerwehr und Busse mussten einspringen.

Laut ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner ist auf dem betroffenen Streckenabschnitt derzeit nur eines von vier Gleisen in Betrieb. Das hat zur Folge, dass Fernverkehrszüge die Strecke nur in sehr eingeschränktem Umfang befahren können. Der Nahverkehr zwischen Linz Hauptbahnhof und St. Valentin wurde vorübergehend vollständig unterbrochen – für Reisende wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Arbeiten bis Vormittag

Die ÖBB sind nach eigenen Angaben dabei, den Schaden mit Hochdruck zu beheben. Die Arbeiten an der Oberleitung werden voraussichtlich noch bis in den Vormittag andauern. Reisende sind angehalten, sich vor Fahrtantritt über den aktuellen Stand ihrer Verbindung zu informieren.

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Bereits am Donnerstagabend hatte der Defekt dazu geführt, dass ein Zug infolge eines Stromausfalls auf offener Strecke zum Stillstand kam. Die Freiwillige Feuerwehr Pichling sowie die Berufsfeuerwehr Linz rückten aus, um zunächst die Oberleitung zu sichern und zu erden – erst danach konnten die Fahrgäste den Zug gefahrlos verlassen.

Im Anschluss wurden sie per Bus an ihr jeweiliges Ziel weiterbefördert.