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Streckensperren

Chaos-Sommer in Wien: S-Bahn, U2, U3 und U4 gleichzeitig gesperrt

Chaos-Sommer in Wien: S-Bahn, U2, U3 und U4 gleichzeitig gesperrt
(Symbolbild: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Wien baut – und das im großen Stil. Wer dieser Tage mit S-Bahn oder U-Bahn unterwegs ist, braucht Geduld und einen guten Alternativplan.

Die Streckensperren der Wiener S-Bahn sind nach Angaben der ÖBB ohne Probleme angelaufen. Ein Sprecher teilte auf APA-Anfrage mit, dass der Schienenersatzverkehr zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf – ein Konzept, das bereits im Vorjahr erprobt wurde – gut angenommen werde. Auch das Ersatzangebot für die S80 auf dem Abschnitt zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Meidling sei erfolgreich gestartet; auf dieser Strecke sind ebenfalls Busse im Einsatz.

Seit Samstag gelten die Einschränkungen im Netz. An den zentralen Verkehrsknotenpunkten sind ÖBB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter vor Ort, um Reisende zu unterstützen, ihnen bei der Orientierung zu helfen und den Umstieg zwischen Bahn und Bus so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

Umfangreiche Bauarbeiten

Hintergrund der Einschränkungen sind umfangreiche Bau- und Modernisierungsarbeiten. Auf der Stammstrecke zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern ist der Schnellbahnbetrieb vollständig eingestellt. Auch die S80 ist auf einem Teilabschnitt gesperrt: Nachdem die erforderlichen Genehmigungen vorliegen, laufen nun Arbeiten an der Verbindungsbahn zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Meidling.

Zusätzlich ist im Sommer auch das U-Bahn-Netz der Stadt nicht vollständig in Betrieb. Die U3 verkehrt vom 13. Juli bis Ende August nicht zwischen Wien-Hütteldorfer Straße und Wien-Westbahnhof. Die U4 ist bis Anfang August auf dem Abschnitt zwischen Wien-Schwedenplatz und Wien-Mitte unterbrochen. Wegen Arbeiten am Stellwerk stellt die U2 am 12. Juli um 20:00 Uhr den Betrieb ein. Als Alternativen stehen die Ersatzlinie U2E sowie die Linien U1, U3, U4, D, 2, 25, 26, 27, 71, 26A, 77A, 84A, 92A und S80 zur Verfügung. Die Linien U1, 25, 26, 27, 26A und 92A fahren in dichteren Intervallen. Zwischen Wien-Praterstern und Wien-Donaumarina ist die Ersatzbuslinie U2E eingerichtet.

Auch rund um das Donauinselfest am Wochenende hat sich das Verkehrskonzept laut ÖBB bewährt. Auf der S45 wurde der Takt verdichtet, um die Kapazitäten zu erhöhen. Im Schienenersatzverkehr zwischen Wien-Handelskai und Wien-Praterstern kamen zusätzlich Gelenkbusse zum Einsatz.

Nächste Sperre folgt

Die Sommersperre auf der Stammstrecke zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern läuft am 1. September 2026 aus.

Anschließend steht jedoch der nächste Einschnitt bevor: Der zentrale Abschnitt zwischen Wien-Praterstern und Wien-Hauptbahnhof wird ab 7. September 2026 für mehr als ein Jahr gesperrt.

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