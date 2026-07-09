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Transfergerücht

Schlager-Transfer fix? Kult-Klub schnappt sich WM-Keeper

Schlager-Transfer fix? Kult-Klub schnappt sich WM-Keeper
(FOTO: EPA/AMY KONTRAS)
2 Min. Lesezeit |

Ein WM-erprobter Keeper, eine vakante Nummer eins und ein Transfer, der kurz vor dem Abschluss steht – Bremen handelt.

Werder Bremen steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Torhüter Philipp Schlager. Der 30-jährige Schlussmann des FC Red Bull Salzburg, der sich bei der Weltmeisterschaft mit starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt hatte, könnte bereits am Sonntag beim ersten Bremer Training auf dem Platz stehen.

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, hatten zuletzt Klubs aus Saudi-Arabien, Belgien, Zypern und Deutschland ihr Interesse an dem gebürtigen Salzburger signalisiert. Im Rennen um seine Unterschrift soll sich nun Werder Bremen durchgesetzt haben – eine grundsätzliche Einigung zwischen beiden Parteien gilt demnach als erreicht. Einzig der obligatorische Medizincheck steht noch aus.

Vakante Nummer eins

Bei den Norddeutschen ist die Nummer eins derzeit vakant. Mit dem Abgang von Mio Backhaus zum SC Freiburg verloren die Bremer ihren bisherigen Stammkeeper. Zwar steht mit Karl Hein bereits ein ehrgeiziger Torhüter im Kader – der Este, der seine fußballerische Ausbildung bei Arsenal genossen hat, dürfte den Konkurrenzkampf jedoch annehmen.

Schlager würde in ein Umfeld wechseln, das ihm mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll gleich drei österreichische Landsleute bietet. Der Keeper war 2023 vom LASK nach Salzburg gewechselt und hatte dort drei Jahre lang den Kasten gehütet. Einen Titel konnte er mit den Bullen allerdings nicht einfahren.

Salzburgs Nachfolger

Sein Vertrag in Salzburg läuft im kommenden Jahr aus. Als möglicher Nachfolger im Tor wird beim österreichischen Serienmeister der 19-jährige Christian Zawieschitzky gehandelt.

Werder Bremen bereitet sich vom 20. bis 26. Juli im Tiroler Zell am Ziller auf die neue Saison vor.

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