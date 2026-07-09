250 Meter Höhe, kein Lehrer mehr – Flugschülerin landet Cessna allein

Ein Fluglehrer, eine Schülerin, 250 Meter Höhe – und ein Moment, der alles verändert. Was dann geschah, lässt Experten fassungslos zurück.

In 250 Metern Höhe über der argentinischen Großstadt Córdoba öffnete ein 42-jähriger Fluglehrer während eines laufenden Trainingsfluges die Tür der Cessna C-150 und sprang aus dem Flugzeug. Seine letzten Worte an die 22-jährige Schülerin, die neben ihm saß, lauteten: „Du weißt, was du zu tun hast.“ Die junge Frau reagierte ohne Zögern, übernahm die Steuerung des Kleinflugzeugs, nahm Kontakt zur Flugsicherung auf und brachte die Maschine sicher zu Boden.

Keine Vorwarnung

Kurz darauf wurde die Leiche des Mannes auf einem Feld nahe Córdoba gefunden. Argentinischen Medienberichten zufolge war der Trainingsflug bereits der zweite des Tages für den Lehrer gewesen. In der Flugschule hatte niemand etwas Auffälliges bemerkt – mit einer Ausnahme: Der 42-Jährige war an diesem Tag nicht mit seinem eigenen Auto zur Arbeit gekommen.

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Eduardo Alvarez, der Direktor der Flugschule, erklärte gegenüber dem Fernsehsender TN: „Es ist unmöglich zu verstehen, was in ihm vorgegangen ist. Er dürfte den Entschluss im Cockpit gefasst haben.“ Für Alvarez war besonders schwer nachvollziehbar, dass es dem Mann überhaupt gelungen war, die Flugzeugtür in der Luft zu öffnen – dies sei „extrem schwierig“.

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem tödlichen Vorfall Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen. Wie argentinische Medien berichten, hatte der 42-Jährige wenige Tage zuvor eine psychiatrische Klinik aufgesucht, ohne dass seine Kollegen davon wussten.