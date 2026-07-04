Belastung für Pendler: S-Bahn-Sperre bis September

Wien baut um und das spüren Pendler ab dem heutigen Samstag direkt: Die nächste große S-Bahn-Sperre hat begonnen.

Zum dritten Mal in Folge wird die Wiener S-Bahn-Stammstrecke im Sommer gesperrt: Ab diesem Samstag ist der Abschnitt zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern für den Zugverkehr nicht befahrbar. Hintergrund sind laufende Modernisierungsarbeiten. Als Stammstrecke gilt die Verbindung zwischen Wien-Meidling und Wien-Floridsdorf, deren Infrastruktur bis Ende 2027 schrittweise erneuert wird. Der betroffene Abschnitt bleibt bis 6. September gesperrt, in dieser Zeit übernehmen Busse die Verbindung.

Schienenersatzverkehr läuft

Wie schon im Vorjahr wird ein Schienenersatzverkehr auf zwei Linien eingerichtet: Die blaue Linie bedient alle Haltestellen des gesperrten Abschnitts, die gelbe Linie verkehrt als Direktverbindung zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern. Die Umbauarbeiten laufen seit Herbst 2023, und die Erfahrungen aus dem Betrieb des Ersatzverkehrs fließen seither kontinuierlich in die Organisation ein. ÖBB-Sprecherin Judith Winder erläuterte: „Letztes Jahr zum Beispiel haben wir gesehen, dass wir vielleicht noch ein bisschen nachschärfen können. Da haben wir im August zum Beispiel die Takte nochmal verdichtet, und die Busse sind auch etwas länger gefahren.“ Auch in diesem Sommer soll der Betrieb fortlaufend beobachtet und angepasst werden.

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Ab 10. August weiten sich die Einschränkungen aus: Dann sind zusätzlich die nördlichen Zulaufstrecken von Sperrungen betroffen – konkret die Verbindungen zwischen Wien-Floridsdorf und Süßenbrunn, Wien-Floridsdorf und Jedlersdorf beziehungsweise Korneuburg sowie Wien-Floridsdorf und Gerasdorf beziehungsweise Wolkersdorf. Auch auf diesen Strecken wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die ÖBB empfehlen Fahrgästen, die Hauptverkehrszeit zwischen 7.00 und 8.00 Uhr morgens nach Möglichkeit zu umgehen.

Unmittelbar nach dem Ende dieser Sperre folgt die nächste: Mit dem Schulbeginn am 7. September wird der Abschnitt zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf von einer rund 14-monatigen Sperre der innerstädtischen Stammstrecke zwischen Wien-Praterstern und Wien Hauptbahnhof abgelöst. Eine Studie der Technischen Universität Wien geht davon aus, dass in Spitzenzeiten mehr als 11.000 Fahrgäste pro Stunde auf alternative Routen ausweichen müssen. Insgesamt werden auf der gesamten S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Meidling und Wien Floridsdorf an einem Werktag rund 250.000 Fahrgäste befördert. Die Wiener Linien planen, dieses erhöhte Aufkommen bis Herbst 2027 durch engere U-Bahn-Intervalle und gesteigerte Kapazitäten im Straßenbahnnetz aufzufangen.

Die Wiener Grünen und die Wiener ÖVP äußerten zuletzt Zweifel an der Tragfähigkeit dieser Maßnahmen und bezeichneten sie als unzureichend. SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi wies diese Einschätzung zurück und sprach von „bewusster Panikmache“ seitens der Grünen.

Der Abschluss der gesamten Stammstreckenmodernisierung ist für Ende 2027 geplant.

Verbindungsbahn-Ausbau

Am Sonntag beginnen zudem die Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau der Verbindungsbahn. Im Zuge dieser Arbeiten muss die Eisenbahnkreuzung Hietzinger Hauptstraße vom 5. Juli bis 5. September für den Straßenverkehr gesperrt werden. Bereits ab 4. Juli entfällt deshalb die S80 auf dem Abschnitt zwischen Wien-Hütteldorf und Wien Hauptbahnhof; sie verkehrt in dieser Zeit nur noch zwischen Wien Aspern Nord und Wien Hauptbahnhof. Mit dem Schulstart am 7. September wird die S80 über Wien-Meidling in Richtung Süden als S3 bis Mödling geführt. Während der Sommerferien pendeln Ersatzbusse im 30-Minuten-Takt zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Meidling.

Ab 7. September soll der Schienenersatzverkehr auf dieser Strecke von Montag bis Freitag auf einen Viertelstundentakt verdichtet werden – voraussichtlich bis Ende 2027.