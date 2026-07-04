Palästina-Flagge im Stadion: Ägyptens Trainer trotzt Fifa-Verbot (VIDEO)

Ägypten steht erstmals in seiner WM-Geschichte im Achtelfinale. Nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen gegen Australien setzten sich die Nordafrikaner mit 5:3 durch und schrieben damit ein Stück Fußballgeschichte. Doch was als historischer Triumph begann, entwickelte sich unmittelbar nach dem Abpfiff zu einem politischen Eklat.

Nationaltrainer Hossam Hassan, 59 Jahre alt, trat auf den Rasen des Stadions in Dallas und hielt eine Palästinenser-Flagge in die Höhe – ein klarer Verstoß gegen die Statuten des Weltverbands. Die Fifa untersagt politische, religiöse und persönliche Botschaften im offiziellen Rahmen einer Weltmeisterschaft ausdrücklich. Bereits während des Spiels hatte Hassan die Flagge gezeigt, wie Videos in den sozialen Medien dokumentieren, und damit auf der Tribüne lautstarken Jubel eines Teils der ägyptischen Anhänger ausgelöst.

Egyptian head coach Hossam Hassan brought a Palestine flag onto the pitch after Egypt’s historic victory over Australia pic.twitter.com/eaO37UUp8V — Leyla Hamed (@leylahamed) July 3, 2026

Hassans Statement

Nach dem Schlusspfiff legte der Coach noch ein verbales Statement nach: „Seht nur, wie sehr sich das palästinensische Volk, dem mein Herz und meine Seele gehören, trotz des Leids, das es erdulden muss, für uns freut. Möge Gott ihnen beistehen, die Lebenden beschützen und ihren Märtyrern Gnade gewähren. Ich widme diesen Sieg dem ägyptischen und dem palästinensischen Volk.“

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Der Begriff „Märtyrer“ wirft dabei Fragen auf. Am 7. Oktober 2023 überfielen palästinensische Terroristen Israel und ermordeten auf teils bestialische Weise rund 1200 Menschen. Hunderte weitere wurden in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion darauf führte Israel Krieg gegen die Hamas – ein Konflikt, den ein von US-Präsident Donald Trump ausgehandelter Waffenstillstand beendete, der bis heute als brüchig gilt. Ägypten unterhält offiziell einen Friedensvertrag mit Israel, gleichzeitig wird in den dortigen Schulen Hass auf das Nachbarland gelehrt.

Fifa unter Druck

Dass die Fifa Konsequenzen zieht, gilt als wenig wahrscheinlich. Bereits bei der WM in Katar vor vier Jahren wurden politische Botschaften teils mit Nachdruck unterdrückt – einzig die „Free Palestine“-Botschaft fand die Duldung der Gastgeber. Fifa-Präsident Gianni Infantino, 56, gilt als enger Vertrauter der katarischen Führung, der ein weltweites Netzwerk zur Finanzierung von Terrororganisationen vorgeworfen wird, die unter anderem gegen Israel operieren.

Sportlich geht es für Ägypten am kommenden Dienstag weiter. Um 18 Uhr trifft die Mannschaft in Atlanta auf Titelverteidiger Argentinien.