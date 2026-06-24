Palästina-Flagge als Auslöser: Israelische Touristen greifen weltweit an (VIDEO)

Spanien, Sardinien, Philippinen – überall dasselbe Bild: Eine Flagge genügt, um Gewalt auszulösen.

Ein Vorfall in Spanien, bei dem eine Gruppe betrunkener israelischer Touristen wegen einer palästinensischen Flagge an einem Lebensmittellastwagen gewaltsam gegen Mitarbeiter und Fahrzeug vorging, reiht sich in eine Serie ähnlicher Ereignisse ein. Versuche des Personals, die aufgebrachte Gruppe zu beruhigen und wegzuschicken, scheiterten – die Situation mündete in körperliche Übergriffe und offene Gewalt.

Ein vergleichbarer Vorfall hatte sich bereits im Mai dieses Jahres auf den Philippinen zugetragen. Dort attackierten israelische Touristen ein Café, nachdem dessen Besitzer eine palästinensische Flagge angebracht hatte. Die Angreifer zerstörten Überwachungskameras, warfen Steine und gingen auf die Inhaber los – und das in Anwesenheit eines Kindes.

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Globales Muster

Auf Sardinien versuchte im Jahr 2025 eine Touristengruppe, eine palästinensische Flagge gewaltsam von einem Grillrestaurant zu entfernen. Im selben Jahr sah sich der Betreiber eines libanesischen Restaurants in Spanien gezwungen, israelische Gäste des Lokals zu verweisen, nachdem diese Tische umgetreten und provokante Aussagen gemacht hatten.

Die Vorfälle dokumentieren ein wiederkehrendes Muster von Aggressionen, das sich zuletzt in verschiedenen Reisezielen weltweit beobachten lässt. Von Europa bis Asien häufen sich Berichte, in denen israelische Touristen palästinensische Flaggen herunterreißen, lokale Geschäfte angreifen und Parolen wie „Tod den Arabern“ skandieren.

Die geografische Streuung dieser Ausschreitungen – von der iberischen Halbinsel über die italienische Mittelmeerinsel Sardinien bis zu den Philippinen – zeigt das internationale Ausmaß der Vorfälle.

Die dokumentierten Fälle verdeutlichen ein wiederholtes aggressives Verhalten gegenüber palästinensischen Symbolen und werfen Fragen über die Reichweite politischer Konflikte weit über deren unmittelbares Entstehungsgebiet hinaus auf.