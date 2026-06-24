Makabres Video vor Bungee-Unfall: Person in Leichensack in die Tiefe geworfen

Ein Video, ein schwarzer Sack, dieselbe Brücke – und ein Tod, den niemand erklärt haben will.

Ein von einem der Tatverdächtigen veröffentlichtes Video hat nach dem tödlichen Unfall einer jungen Frau beim Rope Jumping in Brasilien für erhebliches Aufsehen gesorgt. Luis Felipe Feliciano Egoroff, einer von drei festgenommenen Instruktoren, hatte im September 2022 auf Instagram einen Clip veröffentlicht, der zeigt, wie zwei Männer eine Person in einem schwarzen Sack von der Ponte do Esqueleto in Limeira im brasilianischen Bundesstaat São Paulo werfen – genau jener Brücke, von der die 21-jährige Maria Eduarda Rodrigues de Freitas am 13. dieses Monats in den Tod stürzte, weil ihr Sicherheitsseil fehlte.

One of the suspects charged with homicide after throwing a woman off a bridge previously joked about throwing a body off the same bridge in Brazil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, died after being thrown from the bridge with no cord. 32-year-old Luis Felipe Feliciano… pic.twitter.com/BTtccBcoxK — Collin Rugg (@CollinRugg) June 17, 2026

Das Video, das unter dem Namen der Firma Altaqueda und dem Titel „Leiche entsorgen“ veröffentlicht wurde, hat nach dem Unglück eine Welle kritischer Kommentare ausgelöst. Die Aufnahme zeigt eine Szene, die dem tatsächlichen Vorfall auf makabre Weise ähnelt: Zwei Personen werfen einen Körper in einem schwarzen Sack von der Brücke.

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Widersprüchliche Aussagen

Egoroff, der sich selbst als Zivilfeuerwehrmann und Rope-Jump-Enthusiast bezeichnet, gilt als einer der Hauptverdächtigen in dem Fall. Die Ermittler versuchen derzeit, seinen Rechtsbeistand zu erreichen. In ihren Vernehmungen erklärten die Verantwortlichen des Sprungs, dass sie sich nicht erklären könnten, warum Maria Eduarda ohne Sicherheitsseil von der Brücke gesprungen sei.

Einer der Beschuldigten schilderte gegenüber der Polizei, dass vor den Sprüngen üblicherweise Kontrollen durchgeführt worden seien. „Bei ihrem Fall verstehen wir es bis jetzt noch immer nicht.“, sagte er. Nach dem Sturz sei er an die Stelle hinuntergegangen, wo die junge Frau bereits von einer Krankenschwester reanimiert wurde.

Ungeklärte Verantwortung

Die Ermittlungen stehen unter der Leitung von Delegierter Andrea Levy und richten sich gegen die drei festgenommenen Mitarbeiter. Keiner von ihnen kann nach eigenen Angaben benennen, wer für die Montage oder Kontrolle der Sicherheitsausrüstung zuständig war. Ein weiterer Verdächtiger erläuterte, dass die Aufgaben im Team rotiert hätten und es keine klar definierten Verantwortlichkeiten gegeben habe.

„Manchmal legt einer das Sicherungssystem an und ein anderer überprüft es; manchmal überprüft einer, während ein anderer es anlegt“, erklärte er. Auf die konkrete Frage, wer beim Sprung von Maria Eduarda für die Seilmontage hätte zuständig sein sollen, antwortete er: „Ich erinnere mich nicht.“

Rechtlich wird der Fall als Tötung mit bedingtem Vorsatz geführt – ein Tatbestand, bei dem das Risiko des Todes bewusst in Kauf genommen wird, ohne dass eine direkte Tötungsabsicht vorliegt. Parallel zur Aufklärung der Unglücksursache untersuchen die Behörden auch den Verbleib einer Kamera, die Maria Eduarda zum Zeitpunkt ihres Sturzes bei sich trug.