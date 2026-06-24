Tödlicher Stich beim Gottesdienst – Wespe tötet Pfarrer

Ein Wespenstich mitten in der Heiligen Messe – und eine ganze Gemeinde trauert um ihren geliebten „Pfarrer Robi“.

Ein Wespenstich hat am Sonntag, dem 14. Juni 2026, das Leben des slowenischen Priesters Robert Emersic jäh beendet. Der 1975 geborene Pfarrer, der 2008 zum Priester geweiht wurde und in seiner Gemeinde liebevoll „Pfarrer Robi“ genannt wurde, erlitt den tödlichen Stich während einer Heiligen Messe in Planica. Die Pfarre des Heiligen Josef des Arbeiters in Rače bestätigte seinen Tod auf Facebook und sprach dabei von einem Moment, der die Gemeinschaft unvorbereitet und tief erschüttert traf.

„Plötzlich standen wir vor einer völlig neuen und schweren Situation“, hieß es in der Mitteilung der Pfarre. In kürzester Zeit musste die Gemeinschaft die Trauerfeierlichkeiten organisieren – Verabschiedungen, Gebete und Heilige Messen in den Pfarren, die Emersic betreut hatte.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Würdevoller Abschied

Die Abschiedszeremonien fanden in der Pfarrkirche in Fram sowie in Rače statt, das Begräbnis folgte in Hoče. Bischof Janez Kozinc leitete die Abschiedsmesse in Rače, Erzbischof Alojz Cvikl zelebrierte das Requiem und begleitete den Verstorbenen zur letzten Ruhestätte. Zahlreiche Priester nahmen an den Feiern teil, um gemeinsam mit der Gemeinde Abschied zu nehmen – am Altar, dem Ort, an dem Emersic nach Angaben der Pfarre am liebsten gewesen war.

In ihrer Mitteilung richtete die Pfarre ausführliche Worte des Dankes an alle, die in diesen schweren Tagen mitgeholfen hatten: an die Betenden und Sänger, an jene, die den Verstorbenen in die Kirchen getragen hatten, an Sami Repolusk für seine berührenden Abschiedsworte sowie an das Fotostudio Brbre aus Slovenska Bistrica, das die Gedenkbildchen in Expresstempo anfertigte und der Gemeinde schenkte. Dank galt auch der Floristin Mateja für die Blumenarrangements, dem Bestattungsunternehmen Maribor für die würdevolle Begleitung sowie Dechant Alojz Petric aus Hoče, der die Weiterführung aller bereits geplanten Messen in den Pfarren sicherstellte.

Gemeinsam weitermachen

„Das Leben in beiden Pfarren geht weiter, aber wohl etwas anders als bisher“, schrieb die Gemeinde. Zugleich rief sie dazu auf, zusammenzustehen und die Pfarren in Robis Sinne weiterzuführen – denn genau das sei sein Wunsch gewesen. Mit den Worten „Lieber Pfarrer Robi, ruhe in Frieden“ schloss die Pfarre ihre bewegende Mitteilung.