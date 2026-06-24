Neue Details zu getöteter Lehrerin: Er kaufte Dolch und Pistole noch vor der Abweisung in der Konditorei

Ein Treffen in einer Konditorei, eine Abweisung – und wenige Wochen später eine Tragödie, die ganz Österreich erschüttert.

Das Verbrechen an einer Mittelschule in Taufkirchen an der Pram lässt Österreich nicht los. Vier Tage vor der Tat hatten sich der 29-jährige Lehrer und seine 28-jährige Kollegin noch persönlich getroffen. Am frühen Nachmittag des Tattages soll die Frau an der Schulbibliothek vorbeigekommen sein – dort wartete ihr Kollege bereits auf sie.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sperrte er die Tür ab und attackierte sie mit einem Dolch. Die Lehrerin erlag ihren Verletzungen.

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Treffen in Konditorei

Besonders brisant ist ein Treffen der beiden Pädagogen am 8. Juni in einer Konditorei, zu dem der Mann laut einem Bericht der „Krone“ gedrängt hatte. Dabei soll er erneut versucht haben, die Frau für sich zu gewinnen, und ihr erklärt haben, er sei „in Wahrheit der Beste“ für sie. Außerdem forderte er sie auf, sich von ihrem Freund zu trennen.

Die Lehrerin wies ihn den bisherigen Erkenntnissen zufolge ab und verließ das Lokal kurz darauf. Für den Lehrer dürfte diese Zurückweisung weitreichende Konsequenzen gehabt haben.

Besonders beklemmend ist ein Detail, das im Nachgang bekannt wurde: Noch Stunden nach der Tat soll der Mann in einem Telefonat mit seinem Schulleiter vollkommen gefasst gewirkt haben. Als dieser nach dem Verbleib der Lehrerin fragte, antwortete der 29-Jährige laut Schilderung des Direktors in ruhigem Ton, er wisse nicht, wo sie sei.

Einsatzkräfte fanden die Frau schließlich tot in der Schule auf – der Verdächtige hatte das Gelände zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Kurz darauf wurde er leblos in seinem Auto entdeckt. Die Ermittler gehen von Suizid aus.

Frage der Planung

Neben dem genauen Hergang der Tat steht für die Kriminalpolizei nun vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Ab welchem Zeitpunkt hatte der Lehrer die Tat geplant?

Bekannt ist, dass er wenige Wochen zuvor legal eine Glock-Pistole samt Munition sowie einen Dolch erworben hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lagen gegen den Mann vor der Tat keine Anzeigen wegen Stalkings oder andere polizeiliche Auffälligkeiten im Zusammenhang mit seiner Kollegin vor.