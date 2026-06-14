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Horror-Unfall

Bungee-Crew vergisst Seil: Mitarbeiter werfen 21-Jährige in den Tod

Bungee-Crew vergisst Seil: Mitarbeiter werfen 21-Jährige in den Tod
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Ein vergessenes Seil, ein fataler Sprung – und ein Leben, das in Sekunden endet. Der Fall erschüttert Brasilien.

Ein tödlicher Unfall beim Bungee-Springen in Brasilien hat Entsetzen ausgelöst: Die 21-jährige Maria Eduarda Rodrigues de Freitas kam ums Leben, weil die Crew der veranstaltenden Firmen es versäumt hatte, das elastische Sicherheitsseil an ihr zu befestigen. Sie stürzte ungesichert in die Tiefe. Sechs Mitarbeiter wurden noch am Unfallort festgenommen.

Vor dem Sprung hatte die junge Frau ihre Follower in den sozialen Medien an dem Erlebnis teilhaben lassen. Sie teilte den genauen Standort am sogenannten „Ponte do Esqueleto“-Pfad in Limeira, São Paulo, zeigte ihre Einlassbändchen und filmte die Mitarbeiter der beiden beteiligten Unternehmen „Entre Cordas“ und „Ih Voei“, denen sie an diesem Tag ihr Leben anvertraute.

Fataler Fehler

Zu einem Foto des Werbebanners schrieb sie: „Wer war der Verrückte, der mich von einer Brücke springen lässt?“ Ein kurz vor dem Sprung aufgenommenes Video zeigt sie sichtlich ausgelassen. Zwei Mitarbeiter brachten sie in die sogenannte „Superman-Pose“ und warfen sie von der Brückenkante.

ACHTUNG: Verstörendes Video!

In diesem Moment war ihr Klettergurt nicht mit dem Sicherheitsseil verbunden. Noch während sie fiel, erkannte die Crew den fatalen Fehler. Auf der Tonspur des Videos sind panische Rufe zu hören: „Das Seil, Leute, das Seil!“ Doch jede Reaktion kam zu spät. Maria stürzte mehr als 40 Meter tief und prallte auf dem Boden auf.

Alle Rettungsversuche blieben ohne Erfolg.

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