Auto stürzt 40 Meter in die Tiefe – zwei Jugendliche retten sich selbst

40 Meter Tiefe, mehrere Überschläge – und dann laufen zwei 18-Jährige durch die Nacht, um sich selbst zu retten.

In der Nacht auf Mittwoch ist ein 18-Jähriger mit seinem Pkw bei Zell-Pfarre in Kärnten in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache des Unfalls ist bislang ungeklärt.

Das Fahrzeug geriet rechts von der Straße ab und stürzte einen steilen Waldhang rund 40 Meter in die Tiefe. Dabei überschlug es sich mehrfach. Sowohl der Fahrer als auch seine gleichaltrige Beifahrerin konnten sich selbständig aus dem Wrack befreien.

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Hilfe zu Fuß

Trotz der erheblichen Schäden am Fahrzeug machten sich die beiden Jugendlichen zu Fuß auf den Weg, um Hilfe zu organisieren. Dabei legten sie rund 1,2 Kilometer zurück und klingelten an mehreren Wohnhäusern in der Umgebung. Gegen 01.30 Uhr alarmierte schließlich eine Anwohnerin die Einsatzkräfte.

Der Rettungsdienst versorgte die beiden Jugendlichen noch vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in das Klinikum Klagenfurt.

Die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs übernahm die Freiwillige Feuerwehr Zell-Pfarre.