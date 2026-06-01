Tragödie beim Schutzweg: 72-Jähriger überfahrt Seniorin

Ein Sonntagabend in Feldbach endet tragisch – eine 70-Jährige stirbt nach einem Unfall auf offener Straße. Die Ermittlungen laufen.

In der Gleichenberger Straße in Feldbach (Steiermark) ist am Sonntagabend eine 70-jährige Frau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr im Bereich eines Schutzweges. Als Unfalllenker gilt ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf, der die Fußgängerin offenbar nicht wahrgenommen hatte.

Umgehend eingeleitete Reanimationsversuche durch Ersthelfer vor Ort, Einsatzkräfte des Österreichischen Roten Kreuzes sowie eine Notärztin blieben ohne Erfolg – die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Ein beim Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.

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Ungeklärter Hergang

Ob die 70-Jährige den Schutzweg ordnungsgemäß benutzte oder die Fahrbahn wenige Meter vor der markierten Überquerungsstelle überquerte, ist bislang ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion der Verstorbenen an; das Fahrzeug des Lenkers wurde für weiterführende Untersuchungen sichergestellt.

Mehrere Polizeistreifen sowie zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Feldbach sicherten die Unfallaufnahme inmitten zahlreicher Passanten ab.