Autofahrerin rast in Schülergruppe – Zwei Kinder sterben

Zwei Kinder tot, eines verletzt – ein Schulmorgen in Dinslaken endet mit einer Tragödie, die eine ganze Region erschüttert.

In Dinslaken im Ruhrgebiet hat sich am Morgen ein schweres Verkehrsunglück ereignet: Eine 47-jährige Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und erfasste drei Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren. Nun steht fest, dass auch das zweite Kind, das nach dem Unfall in akuter Lebensgefahr lag, seinen Verletzungen nicht überlebt hat. Das dritte Kind kam mit leichten Verletzungen davon.

Kinder ohne Chance

Gegen 7.45 Uhr war die Frau aus Dinslaken auf der Hagenstraße unterwegs, als sie aus noch ungeklärtem Grund nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet sie in eine Gruppe von Schulkindern. „Die Frau kollidierte mit drei entgegenkommenden fahrradfahrenden Kindern und anschließend mit drei geparkten Pkw“, heißt es in einer Mitteilung der Ermittler.

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Die drei zwölfjährigen Kinder aus Duisburg befanden sich auf ihrem Schulweg und hatten offenbar keine Möglichkeit, dem herannahenden Fahrzeug auszuweichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden ihre Fahrräder in mehrere Teile gerissen. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Ein Rettungshubschrauber war zwar alarmiert worden, kam jedoch nicht zum Einsatz – warum, ist nicht bekannt. Auch die Fahrerin selbst wurde laut Staatsanwaltschaft schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Spurensicherung läuft

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen rückte zur Hagenstraße in Dinslaken aus, sperrte die Straße ab und sicherte Spuren am Unfallort. Nach dem Zusammenstoß mit den Kindern war das Fahrzeug noch in mehrere geparkte Autos geschleudert worden.

Die Frage, warum die Frau von der Fahrbahn abgekommen ist, ist weiterhin offen.

Ob es sich bei den verunglückten Schülerinnen und Schülern um Mädchen oder Jungen handelt, wurde bislang nicht mitgeteilt.