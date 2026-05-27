Mann klaut 170 Paar Frauenschuhe – Polizei sucht Opfer

170 Paar Frauenschuhe, ein schweigender Verdächtiger – eine Hausdurchsuchung in Niederösterreich fördert einen außergewöhnlichen Fund zutage.

Beamte der Polizeiinspektion Berndorf haben nach einem Einbruchsdiebstahl, der sich im Dezember 2025 in Berndorf im Bezirk Baden ereignete, einen 56-jährigen Mann aus dem Bezirk Baden als Beschuldigten ausgeforscht. Dem Mann wird vorgeworfen, in Mehrparteienhäusern im Bezirk Baden Schuhe vor Wohnungstüren gestohlen zu haben.

Hausdurchsuchung mit Fund

Im Zuge einer richterlich angeordneten Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse am 23. April 2026 stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf insgesamt 170 Paar Frauenschuhe in verschiedenen Größen – teils getragen –, die der Beschuldigte mutmaßlich widerrechtlich an sich gebracht hatte. Ein Großteil der sichergestellten Schuhe konnte bislang keinen Geschädigten zugeordnet werden.

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Einlieferung in Justizanstalt

Bei seiner Einvernahme machte der Mann keine Angaben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Personen, die als Geschädigte oder Zeugen in Frage kommen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-3304 direkt an die Polizeiinspektion Berndorf zu wenden.