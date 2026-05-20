Autoknacker nehmen ausgerechnet ziviles Polizeiauto ins Visier

Ausgerechnet das falsche Auto ins Visier genommen – zwei Männer in Parndorf erlebten eine böse Überraschung.

Im Bereich des Designer Outlet Parndorf im Bezirk Neusiedl am See wurden am Mittwoch zwei Männer festgenommen, denen Autodiebstahl beziehungsweise Einbruchsdiebstahl in Fahrzeuge zur Last gelegt wird. Den Beamten fiel das verdächtige Treiben auf, als sie nach einer Fußstreife zu ihrem Dienstfahrzeug zurückkehrten und feststellten, dass sich der Wagen nicht mehr per Fernbedienung öffnen ließ. Eine Autofahrerin auf dem benachbarten Stellplatz meldete dasselbe Problem.

📍 Ort des Geschehens

Störsender im Einsatz

Da die Polizisten zu diesem Zeitpunkt bereits in Ermittlungen zu einer Serie von Fahrzeugdiebstählen und Einbrüchen verwickelt waren, bei denen Störsender zum Einsatz kamen, wurden sie sofort hellhörig. In der näheren Umgebung fielen ihnen zwei Männer auf, deren Verhalten Anlass zur Kontrolle gab. Wie sich herausstellte, hatten die beiden versucht, ausgerechnet das Fahrzeug einer Zivilstreife mit einem solchen Gerät zu blockieren.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei den Verdächtigen mehrere Störsender sichergestellt. Einer der Männer hantierte dabei sogar noch während der Amtshandlung mit einem der Geräte. Beide wurden daraufhin auf der Stelle festgenommen.

Festnahme & Folgen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein zusätzliches Opfer identifiziert werden. Die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde aus keinem der betroffenen Fahrzeuge etwas entwendet.