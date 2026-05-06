Insolvenz sorgt für Verwirrung: Designer Outlet Parndorf stellt klar, nicht betroffen zu sein

Die Insolvenz rund um die „FOP Immobilienbesitz beta GmbH“ hat in den vergangenen Tagen für Verunsicherung rund um den Einkaufsstandort Parndorf gesorgt. Dabei kam es auch medial mehrfach zu einer Vermischung zweier unterschiedlicher Unternehmen: dem „Fashion Outlet Parndorf“ und dem bekannten „Designer Outlet Parndorf“ von McArthurGlen.

Wie das Unternehmen McArthurGlen nun in einer Stellungnahme betont, besteht keinerlei Verbindung zwischen dem Designer Outlet Parndorf und der insolventen Gesellschaft „FOP Immobilienbesitz beta GmbH“. Laut aktuellen Medienberichten betrifft das Insolvenzverfahren lediglich einen Bauteil des „Fashion Outlet Parndorf“, einem kleineren Mitbewerber in unmittelbarer Nachbarschaft.

„Es handelt sich um vollkommen verschiedene Unternehmen, zwischen denen keine Verbindung besteht“, heißt es seitens McArthurGlen. Das Unternehmen betont zudem, dass das Designer Outlet Parndorf wirtschaftlich weiterhin auf Erfolgskurs sei.

Das Designer Outlet Parndorf gilt seit mehr als 25 Jahren als einer der bedeutendsten Shopping-Standorte Österreichs und zählt laut Unternehmensangaben zu den wirtschaftlichen Leitbetrieben des Burgenlands. Erst kürzlich wurde ein Rekordjahr 2025 kommuniziert. Nach Angaben des Unternehmens zählt der Standort mittlerweile zu den erfolgreichsten Outlet-Centern Europas.

Die aktuelle Insolvenz betrifft laut bisherigen Informationen ausschließlich die „FOP Immobilienbesitz beta GmbH“, die Eigentümerin eines Teils des Fashion Outlet Parndorf ist. Über mögliche Auswirkungen auf den Betrieb des Fashion Outlet selbst ist derzeit noch wenig bekannt.

Durch die große Namensähnlichkeit der beiden Standorte kam es zuletzt zu zahlreichen Missverständnissen und Rückfragen von Kundinnen und Kunden. Das Designer Outlet Parndorf sieht sich daher gezwungen, die Unterschiede öffentlich klarzustellen.

Für Besucherinnen und Besucher des Designer Outlet Parndorf ändert sich laut Unternehmen nichts am laufenden Betrieb.