Lkw mit 1.400 Hühnern kippte um – 60 Feuerwehrleute im Einsatz (FOTOS)

Mitten in der Nacht, hunderte Hühner auf der Straße: Ein Lkw-Unfall im Bezirk Vöcklabruck forderte über 60 Feuerwehrleute.

In der Nacht auf Donnerstag kam ein mit 1.400 Hühnern beladener Lastwagen auf der Mondseestraße (B154) bei Zell am Moos im Bezirk Vöcklabruck von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.51 Uhr. Mehr als 60 Feuerwehrleute rückten aus, um die Tiere zu bergen.

Hühner auf der Straße

Wie Einsatzleiter Stefan Buchner schilderte, ereignete sich der Unfall kurz nach dem Feuerwehrhaus Zell am Moos. Der Anhänger des Lastwagens geriet dabei in einen Straßengraben, wobei rund 700 Hühner aus ihren Transportboxen auf die Straße und in den Graben fielen. Einige Tiere liefen davon, konnten jedoch rasch wieder eingefangen werden.

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Stundenlange Bergung

Die Bergungsarbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Unterstützung erhielt die Feuerwehr Zell am Moos dabei von der Feuerwehr Guggenberg, die sowohl bei der Sicherung des umgestürzten Anhängers als auch bei der Rettung der Tiere aus den Boxen mithalf.

Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Mondseestraße wurde nach dem Einsatz im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr freigegeben.