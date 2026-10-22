UEFA bestraft Hajduk Split hart: 96.000 Euro und Geisterspiel

Ein Spiel, das weit über den Fußball hinausgeht: Hajduk Split steht nach schweren Ausschreitungen unter massivem Druck – von der UEFA, der Polizei und der eigenen Gesellschaft.

Hajduk Split hat von der UEFA eine empfindliche Strafe erhalten: 96.000 Euro Geldbuße und die Auflage, das nächste Heimspiel im leeren Poljud-Stadion in Split auszutragen. Auslöser waren diskriminierende, nazistische und antisemitische Rufe von Fans während der Partie gegen Ajax Amsterdam – ein Vorfall, der weit über den Fußball hinaus für Aufruhr sorgte.

Die UEFA beließ es nicht bei Geldstrafe und Geisterspiel. Für den Wiederholungsfall droht die Schließung des Stadions für weitere Europacup-Begegnungen. Auch die kroatische Polizei reagierte: 24 Personen wurden wegen der diskriminierenden Rufe angezeigt, darunter der Vorsitzende des Fanklubs Torcida, Ante Stipetic, der sich den Behörden stellte. Zusätzlich hatten Hajduk-Fans während des Spiels Pyrotechnik gezündet, was zu einer zwölfminütigen Unterbrechung geführt hatte.

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Gesellschaftliche Wellen

Die Vorfälle schlugen in Kroatien tiefe gesellschaftliche Wellen. Die Journalistenschutzorganisation SafeJournalists dokumentierte Bedrohungen gegen Medienschaffende, die über die Ereignisse berichtet hatten: Auf der Facebook-Seite „Narodni reporteri“ wurden Fotos von Journalisten veröffentlicht – verbunden mit Morddrohungen. Während die Zivilgesellschaft alarmiert reagierte, stellten sich Teile des politischen Rechtsaußenspektrums hinter die beschuldigten Fans. Stipo Mlinaric, stellvertretender Vorsitzender der Heimatbewegung (DP, kroatische Rechtspartei), warf der Polizei unverhältnismäßiges Vorgehen vor: „Die Polizei jagt Torcida-Mitglieder wie wilde Tiere.“

Klare Botschaft

Die Klubführung von Hajduk wandte sich mit einem deutlichen Appell an ihre Anhängerschaft. „Wir richten eine klare Botschaft an alle Fans: Unterlasst bei den kommenden Europacup-Spielen, sowohl auswärts als auch zu Hause, jegliches unerwünschte Verhalten, das dem Klub enormen Schaden zufügen kann“, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Die ohnehin aufgeheizte Stimmung in der Fanszene wurde zusätzlich durch eine Wortmeldung des ehemaligen kroatischen Fußball-Nationalspielers Igor Stimac befeuert, der in seiner Reaktion auch die serbische Regierung ins Visier nahm und von einem „Spezialkrieg Vucics und heimischer Verräter gegen Kroatien“ sowie von der „puren Dummheit der Torcida“ sprach.