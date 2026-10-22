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Jugendkriminalität

72-Jähriger brutal ausgeraubt: Den 13-jährigen Verdächtigen droht keine Strafe

72-Jähriger brutal ausgeraubt: Den 13-jährigen Verdächtigen droht keine Strafe
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein 72-Jähriger wird nachts attackiert, die Täter sind bekannt und bleiben trotzdem straffrei. Der Fall aus Dornbirn schlägt Wellen.

In der Nacht auf Dienstag kam es im Stadtgebiet von Dornbirn zu einem Vorfall, der für erhebliches Aufsehen sorgt: Zwei 13-jährige Jugendliche griffen einen 72-jährigen Pensionisten an und verletzten ihn schwer. Der Überfall ereignete sich um 1.16 Uhr, das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper.

Brutaler Überfall

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Senior von den beiden Jugendlichen verfolgt und von hinten attackiert, ohne dass er die Möglichkeit hatte, sich zu wehren. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger sowie einen in Österreich geborenen deutschen Staatsbürger – beide sind den Behörden bereits aufgrund zahlreicher Delikte bekannt. Auch nachdem der Mann zu Boden gegangen war, setzten die Angreifer die Attacke fort und raubten ihm die Geldtasche. Der Schwerverletzte wurde anschließend ins Dornbirner Stadtspital eingeliefert.

Strafunmündigkeit greift

Nach dem Vorfall leitete die Polizei umgehend Ermittlungen ein und kontrollierte in der Umgebung mehrere Jugendliche. Anhand der gesicherten Spuren konnten die mutmaßlichen Täter identifiziert werden. Eine strafrechtliche Verfolgung ist dennoch ausgeschlossen: Da beide Jugendlichen das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt in Österreich die Strafunmündigkeit. Das Landeskriminalamt Vorarlberg sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und bittet diese, sich bei den Behörden zu melden.

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