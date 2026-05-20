Live-Kameras zeigen Staus am neuen Gradiška-Übergang

Der neue Brückengrenzübergang über die Save in Gradiška ist seit dem 19. Mai 2026 in Betrieb – und nun auch mit einem Kamerasystem ausgestattet, das Reisenden die Planung ihrer Grenzüberquerung erleichtern soll. Der Auto-Moto-Verband der Republika Srpska (AMSRS, bosnisch-serbischer Automobilclub) hat die kürzlich installierten Kameras freigeschaltet, die in Echtzeit die Verkehrslage bei der Ein- und Ausreise nach Bosnien-Herzegowina erfassen.

Live-Kameras freigeschaltet

Wer wissen möchte, wie es am Übergang gerade aussieht, kann die Live-Bilder jederzeit über die Website des Verbandes unter www.ams-rs.com abrufen. Dort lassen sich neben dem neuen Gradiška-Übergang auch 15 weitere Grenzübergänge beobachten: Donja Gradina, Kozarska Dubica, Brod, Kostajnica, Novi Grad, Svilaj, Samac, Raca, Visegrad, Klobuk, Sepak, Karakaj, Pavlovića-Brücke, Hum und Zupci.

Gerade in reiseintensiven Zeiten kann ein Blick auf die Kameras entscheidend sein. Wer Staus am Gradiška-Übergang erkennt, kann rechtzeitig auf einen anderen Grenzpunkt ausweichen, wo der Verkehr flüssiger läuft – so zumindest die Empfehlung, die laut RTRS mit der Inbetriebnahme des Systems verbunden wird.

Verzögerte Eröffnung

Den Hintergrund für die Eröffnung des neuen Übergangs bildet ein Schadensfall an der alten Brücke: Nachdem ein Teil der Schutzgeländer und des Gehwegs eingestürzt war, beschloss das Sicherheitsministerium im Ministerrat, den Verkehr auf die neue Brücke umzuleiten. Technisch war die neue Anlage bereits im Dezember des Vorjahres fertiggestellt – die offizielle Eröffnung hatte sich jedoch mehrfach verzögert.