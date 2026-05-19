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Brückeneinsturz

Teile der Brücke bricht ein – bosnischer Grenzübergang komplett gesperrt (FOTO)

Teile der Brücke bricht ein – bosnischer Grenzübergang komplett gesperrt (FOTO)
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Seit der vergangenen Nacht ist am Grenzübergang Gradiška nichts mehr wie zuvor – ein Brückenteil gab nach, der Verkehr steht still.

Am Grenzübergang Gradiška herrscht seit der vergangenen Nacht Stillstand: Ein Teil der dortigen Brücke ist eingestürzt, der Verkehr wurde daraufhin vollständig gesperrt. Ersten Informationen zufolge gibt es keine Verletzten.

Ursache ungeklärt

Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang ungeklärt. Fest steht, dass die Geländerkonstruktion nachgegeben hat – unter welchen genauen Umständen, wird noch untersucht. Angesichts der hohen Frequenz an Güter- und Personenverkehr, die dieser Grenzübergang täglich abwickelt, ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

Offizielle Mitteilung

Reisende werden dringend gebeten, auf andere Grenzübergänge auszuweichen. Der Bosnisch-Herzegowinische Automobilklub BIHAMK hat sich in einer offiziellen Mitteilung zu dem Vorfall geäußert: „Aufgrund des Teileinsturzes der Brücke ist der Verkehr am Grenzübergang Gradiška seit der vergangenen Nacht eingestellt. An den übrigen Grenzübergängen liegen die Wartezeiten für Pkw derzeit zwischen zehn und dreißig Minuten.“

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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