Gasexplosion vermutet: Wohnhaus stürzt komplett ein

Ein Knall, dann nur noch Schutt: In Görlitz kämpfen Retter um jede Minute – drei Menschen werden vermisst.

In Sachsen ist am Montagabend ein Wohngebäude vollständig in sich zusammengebrochen. Drei Personen gelten als vermisst, die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Suche nach Überlebenden. Als wahrscheinliche Ursache gilt eine Gasexplosion.

Nach dem Einsturz des Gründerzeithauses in Görlitz waren zunächst fünf Menschen abgängig; zwei von ihnen tauchten kurz nach Mitternacht wieder auf – ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Suche nach den verbleibenden drei Personen dauert an. Auf der Plattform X erklärte die Polizei, in dem Mehrfamilienhaus könnte es zu einer Gasexplosion gekommen sein. Ein Leck sei entdeckt worden, hieß es weiter – weshalb die Einsatzkräfte am Unglücksort mit besonderer Vorsicht vorgehen müssten.

Am frühen Abend kam es in der James-von-Moltke-Straße in #Görlitz zu einer möglichen Gasexplosion, bei dem ein Mehrfamilienhaus vollständig einstürzte. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt und evakuiert. pic.twitter.com/y6szvhQCLG — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 18, 2026

Suche in Trümmern

Nachdem in den Abendstunden Suchhunde zum Einsatz gekommen waren, wurde gegen 2 Uhr morgens damit begonnen, die Trümmermassen behutsam abzutragen – sowohl maschinell mit einem Bagger als auch in Handarbeit, wie die Sprecherin in den frühen Morgenstunden schilderte. Die Helfer gäben alles, ergänzte sie.

Ein Mann, der befürchtete, seine Frau und seine Cousine könnten unter den Trümmern liegen, sagte, er habe beim Einkauf in einem nahen Supermarkt eine Explosion gehört. Erst am Nachmittag sei er gemeinsam mit den beiden Frauen angekommen, um in dem Haus in einer Ferienwohnung Urlaub zu machen. Als er vom Supermarkt zurückgekommen sei, habe er nur noch einen großen Haufen Schutt an der Stelle des Hauses vorgefunden.

Städtisches Eigentum

Das eingestürzte Gebäude in der James-von-Moltke-Straße, unweit des Görlitzer Bahnhofs gelegen, wurde nach dem Unglück weiträumig abgesperrt und evakuiert. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz waren vor Ort im Einsatz. Das Haus beherbergte laut Polizei sowohl Miet- als auch Ferienwohnungen. Wie das Ordnungsamt mitteilte, gehört das Gebäude der städtischen Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen, einem Tochterunternehmen der Stadt Görlitz.

Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands, liegt in der sächsischen Oberlausitz direkt an der Neiße und hat 57.000 Einwohner. Seit 1998 bildet Görlitz zusammen mit der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec eine grenzüberschreitende Europastadt.

Wegen seiner historischen, unzerstörten Altstadtkulisse ist die Stadt auch ein gefragter Drehort für internationale Filmproduktionen.