Drei Personen in Lebensgefahr: Gasexplosion reißt mehrere Arbeiter in die Tiefe

Eine Gasexplosion auf einem Firmengelände in Leoben reißt sechs Menschen in die Tiefe – drei kämpfen um ihr Leben.

Auf einem Firmengelände im obersteirischen Leoben hat sich am späten Mittwochnachmittag eine Gasexplosion ereignet, bei der sechs Menschen verletzt wurden. Drei von ihnen schweben in Lebensgefahr und werden derzeit auf Intensivstationen behandelt. Die Explosion ging von einem Materialcontainer aus, die genaue Ursache ist bislang ungeklärt.

Gegen 17 Uhr lösten die Sirenen im Stadtgebiet Alarm aus, woraufhin umfangreiche Einsatzkräfte in den Leobner Stadtteil Göss ausrückten – darunter die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss, das Rote Kreuz sowie die Polizei.

Schwerste Verletzungen

Am schwersten traf es einen 58-jährigen Bosnier mit Wohnsitz in Wels (Oberösterreich), der lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Zwei weitere Männer aus der Obersteiermark – 53 und 56 Jahre alt – zogen sich ebenfalls schwerste Verletzungen zu. Alle drei wurden mit den Rettungshubschraubern C12, C15 und C17 in das Universitätsklinikum Graz sowie das Wiener AKH geflogen, wo sie intensivmedizinisch versorgt werden.

Ein 33-jähriger Mann aus dem Murtal sowie ein 53-jähriger Leobner kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ins LKH Murtal in Judenburg eingeliefert. Ein 47-Jähriger zog sich beim Leisten von Erster Hilfe Verletzungen zu und wurde anschließend ambulant im LKH Leoben behandelt.

Ermittlungen laufen

Noch am selben Abend nahmen Brandermittler des Landeskriminalamts Steiermark ihre Arbeit auf, um die Ursache der Explosion zu klären.